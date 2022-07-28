https://ria.ru/20220728/chernogoriya-1805487476.html

Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Черногория начала замораживать недвижимость россиян - РИА Новости, 28.07.2022

Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:49

2022-07-28T08:49

2022-07-28T08:49

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/87/1500128743_0:158:3058:1878_1920x0_80_0_0_d8d97354bfffc2f3af43efedb13288eb.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight.Как стало известно СМИ, Управление имущества страны заблокировало недвижимость граждан России в Жабляке и прибрежном городе Будва."Один гражданин России пожаловался в Административный суд на решение Управления имущества", — добавил источник в ведомстве.Ранее черногорское МВД заморозило 44 объекта недвижимости россиян, включенных в шестой пакет санкций ЕС.МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805351625.html

https://ria.ru/20220726/chernogoriya-1804924321.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире