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Черногория начала замораживать недвижимость россиян - РИА Новости, 28.07.2022
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Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Черногория начала замораживать недвижимость россиян - РИА Новости, 28.07.2022
Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:49
2022-07-28T08:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight.Как стало известно СМИ, Управление имущества страны заблокировало недвижимость граждан России в Жабляке и прибрежном городе Будва."Один гражданин России пожаловался в Административный суд на решение Управления имущества", — добавил источник в ведомстве.Ранее черногорское МВД заморозило 44 объекта недвижимости россиян, включенных в шестой пакет санкций ЕС.МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов.
https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805351625.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
08:49 28.07.2022
 
Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Balkan Insight: Черногория объявила о заморозке недвижимости россиян, попавших под санкции

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк"Старый город" в Будве, Черногория
Старый город в Будве, Черногория - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
"Старый город" в Будве, Черногория
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight.
Как стало известно СМИ, Управление имущества страны заблокировало недвижимость граждан России в Жабляке и прибрежном городе Будва.
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"Один гражданин России пожаловался в Административный суд на решение Управления имущества", — добавил источник в ведомстве.
Ранее черногорское МВД заморозило 44 объекта недвижимости россиян, включенных в шестой пакет санкций ЕС.
МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов.
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