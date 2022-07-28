https://ria.ru/20220728/chernogoriya-1805487476.html
Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Черногория начала замораживать недвижимость россиян - РИА Новости, 28.07.2022
Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:49
2022-07-28T08:49
2022-07-28T08:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке недвижимости двух россиян, попавших в санкционный список Евросоюза, передает Balkan Insight.Как стало известно СМИ, Управление имущества страны заблокировало недвижимость граждан России в Жабляке и прибрежном городе Будва."Один гражданин России пожаловался в Административный суд на решение Управления имущества", — добавил источник в ведомстве.Ранее черногорское МВД заморозило 44 объекта недвижимости россиян, включенных в шестой пакет санкций ЕС.МИД республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов.
https://ria.ru/20220727/sanktsii-1805351625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Balkan Insight: Черногория объявила о заморозке недвижимости россиян, попавших под санкции