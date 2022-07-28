https://ria.ru/20220728/chernobyl-1805565333.html

Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы

Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы - РИА Новости, 28.07.2022

Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы

Украинский предприниматель незаконно вывез с Чернобыльской АЭС радиоактивные материалы на сумму более 3 миллионов гривен (82 тысячи долларов), говорится в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:48

2022-07-28T13:48

2022-07-28T13:48

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украина

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский предприниматель незаконно вывез с Чернобыльской АЭС радиоактивные материалы на сумму более 3 миллионов гривен (82 тысячи долларов), говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины в Telegram."Одному из руководителей частного предприятия уведомлено о подозрении в присвоении имущества (ЧАЭС - ред.) путем злоупотребления служебным лицом служебным положением в особо крупных размерах, передаче радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов", - сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, руководители частного предприятия в 2015-2016 годах после демонтажа радиоактивных труб машинного зала 1-го блока ЧАЭС общей массой 391,5 тонны не провели работу по деактивации труб, а якобы подделали документы об их освобождении от регулирующего контроля и завладели госсредствами на сумму более 3 миллионов гривен (около 82 тысяч долларов).После этого, как сообщает ведомство, зараженные ионизирующим излучением материалы были вывезены с территории зоны отчуждения ЧАЭС и переданы третьим лицам. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.ЧАЭС перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщила 11 июля пресс-служба предприятия.

https://ria.ru/20220526/aes-1790755673.html

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