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Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы - РИА Новости, 28.07.2022
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Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы
Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы - РИА Новости, 28.07.2022
Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы
Украинский предприниматель незаконно вывез с Чернобыльской АЭС радиоактивные материалы на сумму более 3 миллионов гривен (82 тысячи долларов), говорится в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:48
2022-07-28T13:48
в мире
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский предприниматель незаконно вывез с Чернобыльской АЭС радиоактивные материалы на сумму более 3 миллионов гривен (82 тысячи долларов), говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины в Telegram."Одному из руководителей частного предприятия уведомлено о подозрении в присвоении имущества (ЧАЭС - ред.) путем злоупотребления служебным лицом служебным положением в особо крупных размерах, передаче радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов", - сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, руководители частного предприятия в 2015-2016 годах после демонтажа радиоактивных труб машинного зала 1-го блока ЧАЭС общей массой 391,5 тонны не провели работу по деактивации труб, а якобы подделали документы об их освобождении от регулирующего контроля и завладели госсредствами на сумму более 3 миллионов гривен (около 82 тысяч долларов).После этого, как сообщает ведомство, зараженные ионизирующим излучением материалы были вывезены с территории зоны отчуждения ЧАЭС и переданы третьим лицам. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.ЧАЭС перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщила 11 июля пресс-служба предприятия.
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в мире, украина
13:48 28.07.2022
 
Украинский предприниматель незаконно вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы

Украинский предприниматель вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы на 82 тысячи долларов

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинский предприниматель незаконно вывез с Чернобыльской АЭС радиоактивные материалы на сумму более 3 миллионов гривен (82 тысячи долларов), говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины в Telegram.
"Одному из руководителей частного предприятия уведомлено о подозрении в присвоении имущества (ЧАЭС - ред.) путем злоупотребления служебным лицом служебным положением в особо крупных размерах, передаче радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов", - сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, руководители частного предприятия в 2015-2016 годах после демонтажа радиоактивных труб машинного зала 1-го блока ЧАЭС общей массой 391,5 тонны не провели работу по деактивации труб, а якобы подделали документы об их освобождении от регулирующего контроля и завладели госсредствами на сумму более 3 миллионов гривен (около 82 тысяч долларов).
После этого, как сообщает ведомство, зараженные ионизирующим излучением материалы были вывезены с территории зоны отчуждения ЧАЭС и переданы третьим лицам. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
ЧАЭС перешла из Московского регионального центра в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций, сообщила 11 июля пресс-служба предприятия.
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