https://ria.ru/20220728/butusov-1805489144.html

Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки

Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки - РИА Новости, 28.07.2022

Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки

Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:29

2022-07-28T09:29

2022-07-28T09:29

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вячеслав бутусов

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на февраль, сообщил представитель музыканта Николай Свириденко.Также он отметил, что даты концертов, указанные на официальном сайте исполнителя, актуальны и другие переносы выступлений не планируются.Ранее финская газета Ilta-Lehti сообщила, что концерт Бутусова отменен из-за его выступлений в Крыму, "прокремлевской позиции" и "возникшего возмущения в социальных сетях".

https://ria.ru/20220727/littlebig-1805282555.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, вячеслав бутусов, шоу-бизнес