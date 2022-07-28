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Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки - РИА Новости, 28.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220728/butusov-1805489144.html
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки - РИА Новости, 28.07.2022
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки
Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:29
2022-07-28T09:29
шоубиз
знаменитости
вячеслав бутусов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на февраль, сообщил представитель музыканта Николай Свириденко.Также он отметил, что даты концертов, указанные на официальном сайте исполнителя, актуальны и другие переносы выступлений не планируются.Ранее финская газета Ilta-Lehti сообщила, что концерт Бутусова отменен из-за его выступлений в Крыму, "прокремлевской позиции" и "возникшего возмущения в социальных сетях".
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знаменитости, вячеслав бутусов, шоу-бизнес
09:29 28.07.2022
 
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки

Представитель Вячеслава Бутусова заявил о переносе концерта в Хельсинки на февраль

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Вачеслава Бутусова "Капитану Наутилуса – 50"
Юбилейный концерт Вачеслава Бутусова Капитану Наутилуса – 50 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на февраль, сообщил представитель музыканта Николай Свириденко.

"Концерт перенесся на февраль. Никаких комментариев с нашей стороны на этот счет нет", – заявил Свириденко.

Также он отметил, что даты концертов, указанные на официальном сайте исполнителя, актуальны и другие переносы выступлений не планируются.
Ранее финская газета Ilta-Lehti сообщила, что концерт Бутусова отменен из-за его выступлений в Крыму, "прокремлевской позиции" и "возникшего возмущения в социальных сетях".
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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