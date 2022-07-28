https://ria.ru/20220728/butusov-1805489144.html
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки - РИА Новости, 28.07.2022
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки
Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:29
2022-07-28T09:29
2022-07-28T09:29
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вячеслав бутусов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Концерт лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова в Хельсинки, который должен был состояться 11 сентября, перенесен на февраль, сообщил представитель музыканта Николай Свириденко.Также он отметил, что даты концертов, указанные на официальном сайте исполнителя, актуальны и другие переносы выступлений не планируются.Ранее финская газета Ilta-Lehti сообщила, что концерт Бутусова отменен из-за его выступлений в Крыму, "прокремлевской позиции" и "возникшего возмущения в социальных сетях".
https://ria.ru/20220727/littlebig-1805282555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, вячеслав бутусов, шоу-бизнес
Представитель Бутусова опроверг отмену концерта в Хельсинки
Представитель Вячеслава Бутусова заявил о переносе концерта в Хельсинки на февраль