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Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов
Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов - РИА Новости, 28.07.2022
Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов
Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:59
2022-07-28T10:59
2022-07-28T10:59
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КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл — РИА Новости. Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев.Планируется за три года обустроить пять таких мест. Где-то появятся настилы для комфортной установки палатки, где-то — домики со всеми удобствами."От того, где место расположено, будет разрабатываться программа — маршруты пешие и водные, исторические лекции и так далее. Обязательным будет сопровождение гида-проводника", — пояснил руководитель нацпарка.По его словам, такой отдых не предназначен для массового пребывания. Одновременно в одном месте остановки можно будет находиться двум небольшим группам — до 10 человек.Кудрявцев также рассказал, что сейчас на территории заповедника есть места остановки для туристов, их порядка 34. Но там не оказывается никаких услуг для комфортного пребывания. Зачастую, любители "дикого" отдыха — это рыболовы. Посещение парка платное — 400 рублей в сутки.
https://ria.ru/20220728/turmarshrut-1805331109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых, приморский край, инфраструктура, строительство, маршруты
Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов
В нацпарке "Бикин" в Приморье к 2024 году построят места для отдыха туристов
КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл — РИА Новости. Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев.
"До этого у нас такой возможности не было. Это особо охраняемая природная территория. Мы занимались подготовкой документов с юридической точки зрения. С этого года начали создавать туристическую инфраструктуру — места остановки для посетителей нацпарка. Первая точка находится в 70 километрах от села Красный Яр", — рассказал Кудрявцев.
Планируется за три года обустроить пять таких мест. Где-то появятся настилы для комфортной установки палатки, где-то — домики со всеми удобствами.
"От того, где место расположено, будет разрабатываться программа — маршруты пешие и водные, исторические лекции и так далее. Обязательным будет сопровождение гида-проводника", — пояснил руководитель нацпарка.
По его словам, такой отдых не предназначен для массового пребывания. Одновременно в одном месте остановки можно будет находиться двум небольшим группам — до 10 человек.
Кудрявцев также рассказал, что сейчас на территории заповедника есть места остановки для туристов, их порядка 34. Но там не оказывается никаких услуг для комфортного пребывания. Зачастую, любители "дикого" отдыха — это рыболовы. Посещение парка платное — 400 рублей в сутки.