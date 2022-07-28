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Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов - РИА Новости, 28.07.2022
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Туризм
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Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов
Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов - РИА Новости, 28.07.2022
Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов
Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:59
2022-07-28T10:59
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КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл — РИА Новости. Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев.Планируется за три года обустроить пять таких мест. Где-то появятся настилы для комфортной установки палатки, где-то — домики со всеми удобствами."От того, где место расположено, будет разрабатываться программа — маршруты пешие и водные, исторические лекции и так далее. Обязательным будет сопровождение гида-проводника", — пояснил руководитель нацпарка.По его словам, такой отдых не предназначен для массового пребывания. Одновременно в одном месте остановки можно будет находиться двум небольшим группам — до 10 человек.Кудрявцев также рассказал, что сейчас на территории заповедника есть места остановки для туристов, их порядка 34. Но там не оказывается никаких услуг для комфортного пребывания. Зачастую, любители "дикого" отдыха — это рыболовы. Посещение парка платное — 400 рублей в сутки.
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых, приморский край, инфраструктура, строительство, маршруты
10:59 28.07.2022
 
Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов

В нацпарке "Бикин" в Приморье к 2024 году построят места для отдыха туристов

CC BY-SA 4.0 / Olga Ukhvatkina / Bikin river valley, Russia (cropped a photo)Долина реки Бикин, Россия
Долина реки Бикин, Россия - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Olga Ukhvatkina / Bikin river valley, Russia (cropped a photo)
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КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл — РИА Новости. Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев.
"До этого у нас такой возможности не было. Это особо охраняемая природная территория. Мы занимались подготовкой документов с юридической точки зрения. С этого года начали создавать туристическую инфраструктуру — места остановки для посетителей нацпарка. Первая точка находится в 70 километрах от села Красный Яр", — рассказал Кудрявцев.
Планируется за три года обустроить пять таких мест. Где-то появятся настилы для комфортной установки палатки, где-то — домики со всеми удобствами.
"От того, где место расположено, будет разрабатываться программа — маршруты пешие и водные, исторические лекции и так далее. Обязательным будет сопровождение гида-проводника", — пояснил руководитель нацпарка.
По его словам, такой отдых не предназначен для массового пребывания. Одновременно в одном месте остановки можно будет находиться двум небольшим группам — до 10 человек.
Кудрявцев также рассказал, что сейчас на территории заповедника есть места остановки для туристов, их порядка 34. Но там не оказывается никаких услуг для комфортного пребывания. Зачастую, любители "дикого" отдыха — это рыболовы. Посещение парка платное — 400 рублей в сутки.
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