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Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов

Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов - РИА Новости, 28.07.2022

Нацпарк "Бикин" в Приморье обустроят для туристов

Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:59

2022-07-28T10:59

2022-07-28T10:59

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КРАСНЫЙ ЯР (Приморский край), 28 июл — РИА Новости. Комфортабельные места для отдыха туристов построят в "Бикине" в Приморье к 2024 году, сообщил РИА Новости директор национального парка Алексей Кудрявцев.Планируется за три года обустроить пять таких мест. Где-то появятся настилы для комфортной установки палатки, где-то — домики со всеми удобствами."От того, где место расположено, будет разрабатываться программа — маршруты пешие и водные, исторические лекции и так далее. Обязательным будет сопровождение гида-проводника", — пояснил руководитель нацпарка.По его словам, такой отдых не предназначен для массового пребывания. Одновременно в одном месте остановки можно будет находиться двум небольшим группам — до 10 человек.Кудрявцев также рассказал, что сейчас на территории заповедника есть места остановки для туристов, их порядка 34. Но там не оказывается никаких услуг для комфортного пребывания. Зачастую, любители "дикого" отдыха — это рыболовы. Посещение парка платное — 400 рублей в сутки.

https://ria.ru/20220728/turmarshrut-1805331109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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