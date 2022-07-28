https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805493699.html
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 28.07.2022
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины
В Московской области находится почти 32 тысячи беженцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:33
2022-07-28T09:33
2022-07-28T12:23
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новости подмосковья
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московской области находится почти 32 тысячи беженцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Порядка 32 тысяч человек (беженцев из Донбасса и освобождённых территорий Украины - ред.) находятся сегодня на территории Подмосковья, 1,5 тысячи – проживают в пунктах временного размещения. Кто-то начинает работать, снимать жильё, осваиваться здесь", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, украина, московская область (подмосковье)
09:33 28.07.2022 (обновлено: 12:23 28.07.2022)
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины
Губернатор Воробьев: в Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины