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В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 28.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805493699.html
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 28.07.2022
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины
В Московской области находится почти 32 тысячи беженцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:33
2022-07-28T12:23
общество
украина
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московской области находится почти 32 тысячи беженцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Порядка 32 тысяч человек (беженцев из Донбасса и освобождённых территорий Украины - ред.) находятся сегодня на территории Подмосковья, 1,5 тысячи – проживают в пунктах временного размещения. Кто-то начинает работать, снимать жильё, осваиваться здесь", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.
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украина
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общество, украина, московская область (подмосковье)
09:33 28.07.2022 (обновлено: 12:23 28.07.2022)
 
В Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины

Губернатор Воробьев: в Подмосковье находятся около 32 тысяч беженцев из Донбасса и Украины

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкБеженцы из ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московской области находится почти 32 тысячи беженцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Порядка 32 тысяч человек (беженцев из Донбасса и освобождённых территорий Украины - ред.) находятся сегодня на территории Подмосковья, 1,5 тысячи – проживают в пунктах временного размещения. Кто-то начинает работать, снимать жильё, осваиваться здесь", - сказал Воробьёв в эфире радио Sputnik.
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