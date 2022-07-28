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Семья с Украины, которую выгнал британский офицер, не может найти новый дом - РИА Новости, 28.07.2022
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Семья с Украины, которую выгнал британский офицер, не может найти новый дом
Семья с Украины, которую выгнал британский офицер, не может найти новый дом - РИА Новости, 28.07.2022
Семья с Украины, которую выгнал британский офицер, не может найти новый дом
Семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из своего дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T05:23
2022-07-28T05:23
в мире
украина
великобритания
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из своего дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей, пишет The Independent."Украинская семья из девяти человек живет в страхе, что стук в дверь может оставить их без крова в любой момент после того, как им сказали покинуть свой британский дом всего через несколько недель после прибытия", - говорится в статье.Семья 36-летнего Максима Хирика прибыла в королевство в мае, в рамках государственной программы жилье ей предоставил житель города Фэрхем, офицер Королевского флота Дадли Мальстер. Как сообщали местные СМИ, британец пообещал предоставить украинцам кров на шесть месяцев, однако уже через несколько недель потребовал от них покинуть жилье. При этом сделать это они должны были еще до 15 июля.Благодаря краудфандингу украинцам удалось собрать более 20 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,5 миллиона рублей), однако как минимум 15 домовладельцев отказали им в возможности арендовать жилье. Как заявил Хирик, он и его жена готовятся к моменту, когда "кто-то появится в дверях и скажет им уйти".По словам украинца, "деньги не решают проблему". "Мы не ожидали, что здесь, даже с деньгами, даже когда мы делаем предложения агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперед с поручительством, они не соглашаются", - пожаловался мужчина.Он отметил, что "понимает", почему домовладельцы не хотят сдавать жилье семье из девяти человек, включая ребенка-аутиста и двух пожилых женщин, одна из которых страдает от деменции. "Мы разослали заявки (на аренду – ред.) более чем 15 домов. Они (арендодатели – ред.) не называют причины, по которым нас не принимают, они просто говорят: "Извините, но арендодатель выбрал кого-то другого"", - заявил Хирик.Украинец добавил, что не знает, как долго его семья сможет оставаться в своем нынешнем жилье, так как крайний срок 15 июля уже истек. На данный момент его проблемой занимается команда из четырех адвокатов, которые пытаются помочь ему с домом и работой.По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 8,8 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля по 5 июля текущего года. Как говорится в докладе УВКБ ООН, почти две трети беженцев из страны пока намерены оставаться в принимающих государствах.
https://ria.ru/20220722/britaniya-1804406083.html
https://ria.ru/20220726/bezhentsy-1805172680.html
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в мире, украина, великобритания, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
05:23 28.07.2022
 
Семья с Украины, которую выгнал британский офицер, не может найти новый дом

Independent: британские арендодатели отказывают в жилье украинцам, которых выгнал офицер

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из своего дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей, пишет The Independent.
"Украинская семья из девяти человек живет в страхе, что стук в дверь может оставить их без крова в любой момент после того, как им сказали покинуть свой британский дом всего через несколько недель после прибытия", - говорится в статье.
Город Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 20:40
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну
Семья 36-летнего Максима Хирика прибыла в королевство в мае, в рамках государственной программы жилье ей предоставил житель города Фэрхем, офицер Королевского флота Дадли Мальстер. Как сообщали местные СМИ, британец пообещал предоставить украинцам кров на шесть месяцев, однако уже через несколько недель потребовал от них покинуть жилье. При этом сделать это они должны были еще до 15 июля.
Благодаря краудфандингу украинцам удалось собрать более 20 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,5 миллиона рублей), однако как минимум 15 домовладельцев отказали им в возможности арендовать жилье. Как заявил Хирик, он и его жена готовятся к моменту, когда "кто-то появится в дверях и скажет им уйти".
По словам украинца, "деньги не решают проблему". "Мы не ожидали, что здесь, даже с деньгами, даже когда мы делаем предложения агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперед с поручительством, они не соглашаются", - пожаловался мужчина.
Он отметил, что "понимает", почему домовладельцы не хотят сдавать жилье семье из девяти человек, включая ребенка-аутиста и двух пожилых женщин, одна из которых страдает от деменции. "Мы разослали заявки (на аренду – ред.) более чем 15 домов. Они (арендодатели – ред.) не называют причины, по которым нас не принимают, они просто говорят: "Извините, но арендодатель выбрал кого-то другого"", - заявил Хирик.
Украинец добавил, что не знает, как долго его семья сможет оставаться в своем нынешнем жилье, так как крайний срок 15 июля уже истек. На данный момент его проблемой занимается команда из четырех адвокатов, которые пытаются помочь ему с домом и работой.
По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 8,8 миллиона человек покинули Украину с 24 февраля по 5 июля текущего года. Как говорится в докладе УВКБ ООН, почти две трети беженцев из страны пока намерены оставаться в принимающих государствах.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 19:17
Французские семьи отказываются размещать у себя беженцев с Украины
 
В миреУкраинаВеликобританияУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
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