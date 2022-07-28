https://ria.ru/20220728/belorussiya-1805545385.html
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией - РИА Новости, 28.07.2022
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией
Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:00
2022-07-28T13:00
2022-07-28T14:19
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Разорвать все отношения с Белоруссией", - говорится, в частности, в тексте петиции.Зарегистрированный в четверг документ набрал менее 10 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский
13:00 28.07.2022 (обновлено: 14:19 28.07.2022)
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией
На сайт Зеленского внесли петицию о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией