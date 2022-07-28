https://ria.ru/20220728/belorussiya-1805545385.html

На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией

На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией - РИА Новости, 28.07.2022

На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией

Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:00

2022-07-28T13:00

2022-07-28T14:19

в мире

украина

белоруссия

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Разорвать все отношения с Белоруссией", - говорится, в частности, в тексте петиции.Зарегистрированный в четверг документ набрал менее 10 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html

украина

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский