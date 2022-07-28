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На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией - РИА Новости, 28.07.2022
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На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией - РИА Новости, 28.07.2022
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией
Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:00
2022-07-28T14:19
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Разорвать все отношения с Белоруссией", - говорится, в частности, в тексте петиции.Зарегистрированный в четверг документ набрал менее 10 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский
13:00 28.07.2022 (обновлено: 14:19 28.07.2022)
 
На сайте Зеленского предложили разорвать дипотношения с Белоруссией

На сайт Зеленского внесли петицию о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство Белоруссии в Киеве
Посольство Белоруссии в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Петиция о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Разорвать все отношения с Белоруссией", - говорится, в частности, в тексте петиции.
Зарегистрированный в четверг документ набрал менее 10 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 20:42
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко
 
В миреУкраинаБелоруссияВладимир Зеленский
 
 
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