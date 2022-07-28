https://ria.ru/20220728/avtobus-1805652475.html
Правительство выделит Саранску средства на новые автобусы
Правительство выделит Саранску средства на новые автобусы - РИА Новости, 28.07.2022
Правительство выделит Саранску средства на новые автобусы
Правительство РФ выделит более 350,5 миллиона рублей на обновление автобусного парка Саранска, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Распоряжение о выделении... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:14
2022-07-28T17:14
2022-07-28T17:14
республика мордовия
общество
саранск
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 350,5 миллиона рублей на обновление автобусного парка Саранска, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Распоряжение о выделении субсидии на закупку 35 новых машин подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Решение о выделении более 350,5 миллионов рублей на закупку автобусов для столицы республики позволит на треть увеличить число выполняемых рейсов. Низкопольные машины обеспечат комфортное передвижение для маломобильных граждан, пенсионеров и мам с колясками. В салонах и у водителей появятся валидаторы, с помощью которых можно будет быстро и удобно оплачивать проезд", - говорится в сообщении.Отмечается, что появление современных автобусов даст возможность жителям быстрее добираться до пригорода Саранска – Рузаевки. Здесь функционирует территория опережающего социально-экономического развития, где в 2022 году планируется создать 500 рабочих мест. В целом обновление автобусного парка Саранска сделает более доступным передвижение по городу для более чем 40 тысяч его жителей.Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, дополнительные средства для реализации одного из мероприятий программы социально-экономического развития Мордовии до 2026 года удалось привлечь благодаря поддержке президента и федерального правительства."Обновление автобусного парка поможет на треть увеличить число рейсов - об этом просили жители города. Автобусы будут работать на метане - это более экологичный транспорт. Кроме того, сможем сэкономить больше 80 миллионов рублей на горючем. В тестовом режиме автобус на метане работал этим летом на городских маршрутах", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220721/lipetsk-1803952090.html
https://ria.ru/20210708/nikitin-1740525077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саранск, артем здунов, республика мордовия
Правительство выделит Саранску средства на новые автобусы
Правительство выделит Саранску более 350 миллионов рублей на новые автобусы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 350,5 миллиона рублей на обновление автобусного парка Саранска, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Распоряжение о выделении субсидии на закупку 35 новых машин подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Решение о выделении более 350,5 миллионов рублей на закупку автобусов для столицы республики позволит на треть увеличить число выполняемых рейсов. Низкопольные машины обеспечат комфортное передвижение для маломобильных граждан, пенсионеров и мам с колясками. В салонах и у водителей появятся валидаторы, с помощью которых можно будет быстро и удобно оплачивать проезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что появление современных автобусов даст возможность жителям быстрее добираться до пригорода Саранска
– Рузаевки. Здесь функционирует территория опережающего социально-экономического развития, где в 2022 году планируется создать 500 рабочих мест. В целом обновление автобусного парка Саранска сделает более доступным передвижение по городу для более чем 40 тысяч его жителей.
Как отметил глава Мордовии Артем Здунов
, дополнительные средства для реализации одного из мероприятий программы социально-экономического развития Мордовии до 2026 года удалось привлечь благодаря поддержке президента и федерального правительства.
"Обновление автобусного парка поможет на треть увеличить число рейсов - об этом просили жители города. Автобусы будут работать на метане - это более экологичный транспорт. Кроме того, сможем сэкономить больше 80 миллионов рублей на горючем. В тестовом режиме автобус на метане работал этим летом на городских маршрутах", - написал Здунов в своем Telegram-канале.