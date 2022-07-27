https://ria.ru/20220727/zrk-1805219380.html

Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS

Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS - РИА Новости, 27.07.2022

Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS

Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа израильского комплекса ПРО... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:18

2022-07-27T03:18

2022-07-27T03:18

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198946_0:1428:2048:2580_1920x0_80_0_0_737116ace3986d778f099d58dfd666ed.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа израильского комплекса ПРО "Железный купол" для отражения массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня типа HIMARS, заявил в среду РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее он сообщал, что уже имеющиеся российские комплексы ПВО "Бук-М3" и "Тор-М2" подтвердили высокие характеристики в ходе специальной военной операции, успешно перехватывая ракеты американских РСЗО HIMARS, поставленных Украине.По его мнению, такой комплекс должен иметь больше готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, чем современные ЗРК, обладать большим количеством целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела и минимальным временем реакции от обнаружения до поражения воздушной цели."При этом надо понимать, что "Железный купол" - это объектовый комплекс ПРО. С учетом опыта современных конфликтов и спецоперации может быть принято целесообразным в интересах российских вооруженных сил создавать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО, например, на базе весьма эффективного автономного боевого модуля "Тор-М2", - отметил собеседник.В июне помощник гендиректора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщал, что специалисты завода разрабатывают новую версию ЗРК "Тор", который получит вдвое больше ракет и станет еще более мобильным – за счет облегченного корпуса его смогут транспортировать вертолеты армейской авиации на внешней подвеске.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/buk-1804926071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия