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Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS - РИА Новости, 27.07.2022
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Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS - РИА Новости, 27.07.2022
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа израильского комплекса ПРО... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:18
2022-07-27T03:18
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа израильского комплекса ПРО "Железный купол" для отражения массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня типа HIMARS, заявил в среду РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее он сообщал, что уже имеющиеся российские комплексы ПВО "Бук-М3" и "Тор-М2" подтвердили высокие характеристики в ходе специальной военной операции, успешно перехватывая ракеты американских РСЗО HIMARS, поставленных Украине.По его мнению, такой комплекс должен иметь больше готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, чем современные ЗРК, обладать большим количеством целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела и минимальным временем реакции от обнаружения до поражения воздушной цели."При этом надо понимать, что "Железный купол" - это объектовый комплекс ПРО. С учетом опыта современных конфликтов и спецоперации может быть принято целесообразным в интересах российских вооруженных сил создавать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО, например, на базе весьма эффективного автономного боевого модуля "Тор-М2", - отметил собеседник.В июне помощник гендиректора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщал, что специалисты завода разрабатывают новую версию ЗРК "Тор", который получит вдвое больше ракет и станет еще более мобильным – за счет облегченного корпуса его смогут транспортировать вертолеты армейской авиации на внешней подвеске.
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безопасность, россия
03:18 27.07.2022
 
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS

Эксперт Коротченко: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине продемонстрировала необходимость разработки специализированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) типа израильского комплекса ПРО "Железный купол" для отражения массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня типа HIMARS, заявил в среду РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее он сообщал, что уже имеющиеся российские комплексы ПВО "Бук-М3" и "Тор-М2" подтвердили высокие характеристики в ходе специальной военной операции, успешно перехватывая ракеты американских РСЗО HIMARS, поставленных Украине.
"С учетом опыта специальной военной операции заказчик может посчитать целесообразным заказать разработку нового специализированного зенитного ракетного комплекса типа израильского "Железного купола", но с более высокими ТТХ, для отражение массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня, например, таких как американская РСЗО HIMARS", - сказал Коротченко.
По его мнению, такой комплекс должен иметь больше готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, чем современные ЗРК, обладать большим количеством целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела и минимальным временем реакции от обнаружения до поражения воздушной цели.
"При этом надо понимать, что "Железный купол" - это объектовый комплекс ПРО. С учетом опыта современных конфликтов и спецоперации может быть принято целесообразным в интересах российских вооруженных сил создавать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО, например, на базе весьма эффективного автономного боевого модуля "Тор-М2", - отметил собеседник.
В июне помощник гендиректора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщал, что специалисты завода разрабатывают новую версию ЗРК "Тор", который получит вдвое больше ракет и станет еще более мобильным – за счет облегченного корпуса его смогут транспортировать вертолеты армейской авиации на внешней подвеске.
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