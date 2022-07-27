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Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов - РИА Новости, 27.07.2022
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Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов - РИА Новости, 27.07.2022
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов
Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:09
2022-07-27T08:09
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена."Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку с 06.00 (05.00), требуя повышения зарплаты", - говорится на странице метрополитена в соцсетях.Отмечается, что сейчас администрация ведет переговоры, рассчитывая, что машинисты как можно скорее вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей."Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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в мире, ереван, армения
08:09 27.07.2022
 
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов

Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов, требующих повышения зарплаты

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в метро "Площадь Республики" в Ереване
Вход в метро Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в метро "Площадь Республики" в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена.
"Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку с 06.00 (05.00), требуя повышения зарплаты", - говорится на странице метрополитена в соцсетях.
Отмечается, что сейчас администрация ведет переговоры, рассчитывая, что машинисты как можно скорее вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей.
"Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
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