https://ria.ru/20220727/zabastovka-1805228733.html
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов - РИА Новости, 27.07.2022
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов
Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:09
2022-07-27T08:09
2022-07-27T08:09
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ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена."Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку с 06.00 (05.00), требуя повышения зарплаты", - говорится на странице метрополитена в соцсетях.Отмечается, что сейчас администрация ведет переговоры, рассчитывая, что машинисты как можно скорее вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей."Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220720/erevan-1803726708.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов
Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов, требующих повышения зарплаты
ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена.
"Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку с 06.00 (05.00), требуя повышения зарплаты", - говорится на странице метрополитена в соцсетях.
Отмечается, что сейчас администрация ведет переговоры, рассчитывая, что машинисты как можно скорее вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей.
"Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.