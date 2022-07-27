https://ria.ru/20220727/zabastovka-1805228733.html

Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов

Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов - РИА Новости, 27.07.2022

Ереванское метро не работает из-за забастовки машинистов

Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:09

2022-07-27T08:09

2022-07-27T08:09

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ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Ереванское метро с утра среды не работает из-за забастовки, объявленной машинистами, сообщили в администрации метрополитена."Двери всех станций ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна закрыты. Машинисты метро начали забастовку с 06.00 (05.00), требуя повышения зарплаты", - говорится на странице метрополитена в соцсетях.Отмечается, что сейчас администрация ведет переговоры, рассчитывая, что машинисты как можно скорее вернутся к выполнению своих трудовых обязанностей."Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/erevan-1803726708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, армения