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Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ - РИА Новости, 27.07.2022
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Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ
Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ - РИА Новости, 27.07.2022
Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ
Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:24
2022-07-27T14:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
вднх
день работников пожарной охраны в россии
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ. В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представлены современные образцы спецтехники, а еще архивные материалы и кинохроника, рассказывающие об истории развития пожарного дела в России. Среди экспонатов пожарные автомобили, квадроциклы, снегоходы и средства пожаротушения", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в выставке принимает участие и спецтехника московских спасателей, можно рассмотреть телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер" и пожарно-спасательные мотоциклы расчетов быстрого реагирования. Специалисты пожарно-спасательного гарнизона Москвы проводят мастер-классы по оказанию первой помощи и отвечают на вопросы посетителей.Сообщается, что выставка пройдет с 30 июля по 7 августа в 53 и 54 павильонах ВДНХ.
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россия, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, вднх, день работников пожарной охраны в россии
14:24 27.07.2022
 

Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыМосковские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ
Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ. В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представлены современные образцы спецтехники, а еще архивные материалы и кинохроника, рассказывающие об истории развития пожарного дела в России. Среди экспонатов пожарные автомобили, квадроциклы, снегоходы и средства пожаротушения", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в выставке принимает участие и спецтехника московских спасателей, можно рассмотреть телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер" и пожарно-спасательные мотоциклы расчетов быстрого реагирования. Специалисты пожарно-спасательного гарнизона Москвы проводят мастер-классы по оказанию первой помощи и отвечают на вопросы посетителей.
Сообщается, что выставка пройдет с 30 июля по 7 августа в 53 и 54 павильонах ВДНХ.
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