https://ria.ru/20220727/vystavka-1805332371.html

Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ

Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ - РИА Новости, 27.07.2022

Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке на ВДНХ

Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:24

2022-07-27T14:24

2022-07-27T14:24

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россия

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комплекс городского хозяйства москвы

вднх

день работников пожарной охраны в россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Московские пожарные и спасатели участвуют в выставке об истории пожарной охраны России на ВДНХ. В Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представлены современные образцы спецтехники, а еще архивные материалы и кинохроника, рассказывающие об истории развития пожарного дела в России. Среди экспонатов пожарные автомобили, квадроциклы, снегоходы и средства пожаротушения", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в выставке принимает участие и спецтехника московских спасателей, можно рассмотреть телескопический подъемник ПТП-28 "Спайдер" и пожарно-спасательные мотоциклы расчетов быстрого реагирования. Специалисты пожарно-спасательного гарнизона Москвы проводят мастер-классы по оказанию первой помощи и отвечают на вопросы посетителей.Сообщается, что выставка пройдет с 30 июля по 7 августа в 53 и 54 павильонах ВДНХ.

https://ria.ru/20220713/spasateli-1801763528.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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