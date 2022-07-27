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ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян - РИА Новости, 27.07.2022
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ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян
ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян - РИА Новости, 27.07.2022
ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор ВОЗ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:04
2022-07-27T17:04
в мире
европа
воз
оспа обезьян
тедрос адханом гебрейесус
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ЦЮРИХ, 27 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, в 78 странах выявлено более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, 70% из них – в Европе."ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян", - сказал глава организации на брифинге.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
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в мире, европа, воз, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус
17:04 27.07.2022
 
ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: массовая вакцинация против оспы обезьян пока не рекомендуется

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 27 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, в 78 странах выявлено более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, 70% из них – в Европе.
"ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян", - сказал глава организации на брифинге.
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.
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