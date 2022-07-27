https://ria.ru/20220727/vaktsinatsiya-1805385535.html

ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян

ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян - РИА Новости, 27.07.2022

ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор ВОЗ... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:04

2022-07-27T17:04

2022-07-27T17:04

в мире

европа

воз

оспа обезьян

тедрос адханом гебрейесус

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ЦЮРИХ, 27 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, в 78 странах выявлено более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, 70% из них – в Европе."ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров. В настоящее время мы не рекомендуем массовую вакцинацию против оспы обезьян", - сказал глава организации на брифинге.На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, воз, оспа обезьян, тедрос адханом гебрейесус