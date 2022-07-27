https://ria.ru/20220727/ukraina-1805310711.html
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором - РИА Новости, 27.07.2022
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором
Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:24
2022-07-27T13:24
2022-07-27T13:41
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором, сообщил в среду депутат парламента Ярослав Железняк.Ранее в среду Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Костина новым генпрокурором Украины."Рада поддержала назначение Андрея Костина генпрокурором Украины. Под конец обсуждения в зал Рады пришел и президент Украины. За – 299 депутатов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за подозрений в госизмене сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, генеральная прокуратура украины, верховная рада украины
13:24 27.07.2022 (обновлено: 13:41 27.07.2022)
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором
Рада поддержала назначение депутата от "Слуги народа" Костина генпрокурором