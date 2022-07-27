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Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором - РИА Новости, 27.07.2022
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Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором - РИА Новости, 27.07.2022
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором
Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:24
2022-07-27T13:41
украина
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генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором, сообщил в среду депутат парламента Ярослав Железняк.Ранее в среду Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Костина новым генпрокурором Украины."Рада поддержала назначение Андрея Костина генпрокурором Украины. Под конец обсуждения в зал Рады пришел и президент Украины. За – 299 депутатов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за подозрений в госизмене сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
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украина, в мире, генеральная прокуратура украины, верховная рада украины
13:24 27.07.2022 (обновлено: 13:41 27.07.2022)
 
Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором

Рада поддержала назначение депутата от "Слуги народа" Костина генпрокурором

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором, сообщил в среду депутат парламента Ярослав Железняк.
Ранее в среду Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Костина новым генпрокурором Украины.
"Рада поддержала назначение Андрея Костина генпрокурором Украины. Под конец обсуждения в зал Рады пришел и президент Украины. За – 299 депутатов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за подозрений в госизмене сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
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