https://ria.ru/20220727/ukraina-1805310711.html

Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором

Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором - РИА Новости, 27.07.2022

Рада поддержала назначение депутата Костина генпрокурором

Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:24

2022-07-27T13:24

2022-07-27T13:41

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за назначение главы ее правового комитета, депутата от правящей фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором, сообщил в среду депутат парламента Ярослав Железняк.Ранее в среду Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении Костина новым генпрокурором Украины."Рада поддержала назначение Андрея Костина генпрокурором Украины. Под конец обсуждения в зал Рады пришел и президент Украины. За – 299 депутатов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова из-за подозрений в госизмене сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, генеральная прокуратура украины, верховная рада украины