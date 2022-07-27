https://ria.ru/20220727/twitter-1805398465.html

Twitter сократит размеры офисов и число представительств

Twitter сократит размеры офисов и число представительств - РИА Новости, 27.07.2022

Twitter сократит размеры офисов и число представительств

Компания Twitter сокращает площадь своих офисных помещений в ряде городов мира, в том числе Токио и Нью-Йорке, планирует закрытие офисов в Сеуле, Мадриде и... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:43

2022-07-27T17:43

2022-07-27T17:45

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токио

нью-йорк (город)

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twitter

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Компания Twitter сокращает площадь своих офисных помещений в ряде городов мира, в том числе Токио и Нью-Йорке, планирует закрытие офисов в Сеуле, Мадриде и Гамбурге, сообщает в среду агентство Блумберг.По данным издания, которое ссылается на полученное сотрудниками компании письмо, меры по сокращению площади арендуемых помещений должны содействовать сокращению расходов компании. Решение о сокращении площади офисов уже принято в отношении представительств соцсети в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Токио, Майами, Мумбае и Дублине. Сейчас также рассматривается возможность закрытия офисов в Осаке, Сиднее, Сеуле, Мадриде и Гамбурге. Предполагается, что закрытие может произойти после окончания срока действующей аренды помещений соцсети в этих городах. Компания не исключает также, что в этих городах будут открыты ее представительства на новых площадках.Twitter заявляет, что, несмотря на сокращение рабочих офисов, не планирует сокращение сотрудников. "Хочу подчеркнуть, что это не меняет нашего обещания по обеспечению работы (рабочих мест- ред.) в каждом из этих мест. Если какие-то офисы будут закрыты, это не повлияет на трудоустройство сотрудников, они просто перейдут на полноценную работу из дома", - цитирует агентство письмо руководителя отдела кадров Twitter Далану Бранд.

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/mask-1802182597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, токио, нью-йорк (город), сеул, twitter