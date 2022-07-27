https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html

В Турции с начала года умерли 50 российских туристов

В Турции с начала года умерли 50 российских туристов - РИА Новости, 27.07.2022

В Турции с начала года умерли 50 российских туристов

С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:28

2022-07-27T14:28

2022-07-27T14:31

туризм

анталия

турция

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов."Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.По данным российского генконсульства в Анталии, только за последние два месяца, произошли десять серьезных аварий, в которых пострадали около 50 граждан РФ, отметил посол."А в последний месяц наметилась, казалось забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", — добавил он.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

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