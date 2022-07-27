https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов - РИА Новости, 27.07.2022
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:28
2022-07-27T14:28
2022-07-27T14:31
туризм
анталия
турция
происшествия
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туризм
туристы
отдых
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов."Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.По данным российского генконсульства в Анталии, только за последние два месяца, произошли десять серьезных аварий, в которых пострадали около 50 граждан РФ, отметил посол."А в последний месяц наметилась, казалось забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", — добавил он.
https://ria.ru/20220725/turist-1804716912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталия, турция, происшествия, новости - туризм, туризм, туристы, отдых, коронавирус covid-19, дтп
14:28 27.07.2022 (обновлено: 14:31 27.07.2022)
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
Посол Ерхов: за первые полгода в Турции от разных причин умерли 50 российских туристов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов.
"Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.
По данным российского генконсульства в Анталии
, только за последние два месяца, произошли десять серьезных аварий, в которых пострадали около 50 граждан РФ
, отметил посол.
"А в последний месяц наметилась, казалось забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", — добавил он.