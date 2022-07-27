Рейтинг@Mail.ru
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов - РИА Новости, 27.07.2022
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:28
2022-07-27T14:31
туризм
анталия
турция
происшествия
новости - туризм
туризм
туристы
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_dc9becd4b8d6de5c113630c0486664d5.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов."Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.По данным российского генконсульства в Анталии, только за последние два месяца, произошли десять серьезных аварий, в которых пострадали около 50 граждан РФ, отметил посол."А в последний месяц наметилась, казалось забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", — добавил он.
https://ria.ru/20220725/turist-1804716912.html
анталия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталия, турция, происшествия, новости - туризм, туризм, туристы, отдых, коронавирус covid-19, дтп
14:28 27.07.2022 (обновлено: 14:31 27.07.2022)
 
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов

Посол Ерхов: за первые полгода в Турции от разных причин умерли 50 российских туристов

© Depositphotos / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. С начала года в Турции от разных причин скончались 50 российских туристов, сообщил посол РФ Алексей Ерхов.
"Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия", — сказал дипломат.
По данным российского генконсульства в Анталии, только за последние два месяца, произошли десять серьезных аварий, в которых пострадали около 50 граждан РФ, отметил посол.
"А в последний месяц наметилась, казалось забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", — добавил он.
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 11:34Туризм
Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии
 
ТуризмАнталияТурцияПроисшествияНовости - ТуризмТуризмтуристыОтдыхКоронавирус COVID-19ДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала