https://ria.ru/20220727/taktika-1805434953.html

В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"

В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону" - РИА Новости, 27.07.2022

В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"

В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:00

2022-07-27T20:00

2022-07-27T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

светлодарск

европа

вооруженные силы украины

родион мирошник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803511437_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_7f24df5055e46807564d70bd80299a18.jpg

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.По его словам, Украина признала, что союзные войска взяли под свой контроль всю Светлодарскую дугу."Мы можем только приветствовать правильно избранную тактику ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) - "контрнаступления в свою сторону". Чем быстрее украинские боевики будут покидать наши города и посёлки, тем быстрее на нашу землю вернётся мир и спокойствие. А сдавшись в плен, они тоже смогут убедиться в своем правильном выборе", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Светлодарск был освобождён в конце мая. Во вторник была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

украина

светлодарск

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, светлодарск, европа, вооруженные силы украины, родион мирошник