https://ria.ru/20220727/taktika-1805434953.html
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону" - РИА Новости, 27.07.2022
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"
В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:00
2022-07-27T20:00
2022-07-27T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
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светлодарск
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вооруженные силы украины
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.По его словам, Украина признала, что союзные войска взяли под свой контроль всю Светлодарскую дугу."Мы можем только приветствовать правильно избранную тактику ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) - "контрнаступления в свою сторону". Чем быстрее украинские боевики будут покидать наши города и посёлки, тем быстрее на нашу землю вернётся мир и спокойствие. А сдавшись в плен, они тоже смогут убедиться в своем правильном выборе", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Светлодарск был освобождён в конце мая. Во вторник была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, светлодарск, европа, вооруженные силы украины, родион мирошник
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"
Мирошник: в ЛНР приветствуют тактику украинских войск по "контрнаступлению в свою сторону"