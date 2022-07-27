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В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону" - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/taktika-1805434953.html
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону" - РИА Новости, 27.07.2022
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"
В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:00
2022-07-27T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
светлодарск
европа
вооруженные силы украины
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.По его словам, Украина признала, что союзные войска взяли под свой контроль всю Светлодарскую дугу."Мы можем только приветствовать правильно избранную тактику ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) - "контрнаступления в свою сторону". Чем быстрее украинские боевики будут покидать наши города и посёлки, тем быстрее на нашу землю вернётся мир и спокойствие. А сдавшись в плен, они тоже смогут убедиться в своем правильном выборе", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Светлодарск был освобождён в конце мая. Во вторник была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
украина
светлодарск
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в мире, украина, светлодарск, европа, вооруженные силы украины, родион мирошник
20:00 27.07.2022
 
В ЛНР поприветствовали тактику ВСУ по "контрнаступлению в свою сторону"

Мирошник: в ЛНР приветствуют тактику украинских войск по "контрнаступлению в свою сторону"

© AFP 2022 / Ionut IordachescuУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Ionut Iordachescu
Украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. В Луганской Народной республике приветствуют тактику украинских войск, которая заключается в том, чтобы "контрнаступать в свою сторону", заявил в среду глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
По его словам, Украина признала, что союзные войска взяли под свой контроль всю Светлодарскую дугу.
"Мы можем только приветствовать правильно избранную тактику ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) - "контрнаступления в свою сторону". Чем быстрее украинские боевики будут покидать наши города и посёлки, тем быстрее на нашу землю вернётся мир и спокойствие. А сдавшись в плен, они тоже смогут убедиться в своем правильном выборе", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Светлодарск был освобождён в конце мая. Во вторник была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСветлодарскЕвропаВооруженные силы УкраиныРодион Мирошник
 
 
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