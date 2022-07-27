https://ria.ru/20220727/styuardessa-1805097239.html

Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете

Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете - РИА Новости, 27.07.2022

Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете

Стюардесса рассказала, что не стоит есть и пить в самолете и как обезопасить себя, не оставшись голодным, сообщает Express.co.uk. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:39

2022-07-27T03:39

2022-07-27T03:39

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стюардесса рассказала, что не стоит есть и пить в самолете и как обезопасить себя, не оставшись голодным, сообщает Express.co.uk.Селина Беддинг, много лет проработавшая бортпроводником, утверждает, что пассажиры не должны пить воду из-под крана и есть предложенную в самолете пищу."Многие исследования показали, что такая вода не подходит для питья, — объяснила стюардесса. — Возможно, вы уже видели знак об этом, так как на большинстве самолетов он есть, и думали, что это просто способ заставить вас купить напитки".Также она посоветовала "насколько это возможно избегать бортовой еды".Она объяснила, что блюда, особенно самые популярные горячие, включая тосты с ветчиной и сыром и другие бутерброды, содержат огромное количество соли."Ее больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах", — рассказала Селина.Она объяснила, что из-за давления в салоне мы теряем около 30 процентов вкусовых ощущений. "Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы еда была приятной на вкус на высоте 40 тысяч футов (более 12 тысяч метров – Прим. ред.)", — уточнила стюардесса.Бортпроводница также добавила, что "обычно бортовая пища готовится более чем за 12 часов и может содержать множество консервантов".Она рассказала, что берет свою еду – легкие бутерброды или салат. Стюардесса также посоветовала избегать кофе в самолетах, так как для его приготовления используется вода из-под крана.

https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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