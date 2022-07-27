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Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
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Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете - РИА Новости, 27.07.2022
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Стюардесса рассказала, что не стоит есть и пить в самолете и как обезопасить себя, не оставшись голодным, сообщает Express.co.uk. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T03:39
2022-07-27T03:39
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стюардесса рассказала, что не стоит есть и пить в самолете и как обезопасить себя, не оставшись голодным, сообщает Express.co.uk.Селина Беддинг, много лет проработавшая бортпроводником, утверждает, что пассажиры не должны пить воду из-под крана и есть предложенную в самолете пищу."Многие исследования показали, что такая вода не подходит для питья, — объяснила стюардесса. — Возможно, вы уже видели знак об этом, так как на большинстве самолетов он есть, и думали, что это просто способ заставить вас купить напитки".Также она посоветовала "насколько это возможно избегать бортовой еды".Она объяснила, что блюда, особенно самые популярные горячие, включая тосты с ветчиной и сыром и другие бутерброды, содержат огромное количество соли."Ее больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах", — рассказала Селина.Она объяснила, что из-за давления в салоне мы теряем около 30 процентов вкусовых ощущений. "Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы еда была приятной на вкус на высоте 40 тысяч футов (более 12 тысяч метров – Прим. ред.)", — уточнила стюардесса.Бортпроводница также добавила, что "обычно бортовая пища готовится более чем за 12 часов и может содержать множество консервантов".Она рассказала, что берет свою еду – легкие бутерброды или салат. Стюардесса также посоветовала избегать кофе в самолетах, так как для его приготовления используется вода из-под крана.
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туризм, новости - туризм, туристы, самолеты
03:39 27.07.2022
 
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете

Стюардесса рассказала, чем бортовая еда и вода из-под крана в самолете вредны для здоровья

© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / Sid10
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стюардесса рассказала, что не стоит есть и пить в самолете и как обезопасить себя, не оставшись голодным, сообщает Express.co.uk.
Селина Беддинг, много лет проработавшая бортпроводником, утверждает, что пассажиры не должны пить воду из-под крана и есть предложенную в самолете пищу.
"Многие исследования показали, что такая вода не подходит для питья, — объяснила стюардесса. — Возможно, вы уже видели знак об этом, так как на большинстве самолетов он есть, и думали, что это просто способ заставить вас купить напитки".
Также она посоветовала "насколько это возможно избегать бортовой еды".
Она объяснила, что блюда, особенно самые популярные горячие, включая тосты с ветчиной и сыром и другие бутерброды, содержат огромное количество соли.
"Ее больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах", — рассказала Селина.
Она объяснила, что из-за давления в салоне мы теряем около 30 процентов вкусовых ощущений. "Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы еда была приятной на вкус на высоте 40 тысяч футов (более 12 тысяч метров – Прим. ред.)", — уточнила стюардесса.
Бортпроводница также добавила, что "обычно бортовая пища готовится более чем за 12 часов и может содержать множество консервантов".
Она рассказала, что берет свою еду – легкие бутерброды или салат.
Стюардесса также посоветовала избегать кофе в самолетах, так как для его приготовления используется вода из-под крана.
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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