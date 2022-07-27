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Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом - РИА Новости, 27.07.2022
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Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом
Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом - РИА Новости, 27.07.2022
Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом
Осколок стекла обнаружился в булке, поданной на ужин в одном из детских садов Вологды, идет проверка поставщика и производителя, сообщает администрация... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:47
2022-07-27T20:59
происшествия
вологда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Осколок стекла обнаружился в булке, поданной на ужин в одном из детских садов Вологды, идет проверка поставщика и производителя, сообщает администрация областного центра."Сегодня появилась информация об обнаружении стекла в куске батона в одном из детских садов Вологды. Такой инцидент действительно произошел в одном из дошкольных учреждений областной столицы. Осколок стекла был найден в ломте батона "Нарезной", который был подан на ужин в одной из групп", - информируют вологодские власти в своем Telegram-канале.Как отмечается, воспитанник детсада не успел надкусить булку со стеклом, которое было замечено при ее разламывании. Партия батонов, выпущенных на Вологодском хлебокомбинате и поставленных в детсад частным предпринимателем, изъята как из этого детского сада, так и из остальных."И поставщик, и производитель проинформированы об инциденте, в адрес поставщика направлена претензия по качеству продукции. Ведется проверка", - заключает администрация Вологды.
https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html
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происшествия, вологда
20:47 27.07.2022 (обновлено: 20:59 27.07.2022)
 
Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом

В Вологде воспитаннику детсада на ужин досталась булка с осколком стекла, он не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкХлебная продукция
Хлебная продукция - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Осколок стекла обнаружился в булке, поданной на ужин в одном из детских садов Вологды, идет проверка поставщика и производителя, сообщает администрация областного центра.
"Сегодня появилась информация об обнаружении стекла в куске батона в одном из детских садов Вологды. Такой инцидент действительно произошел в одном из дошкольных учреждений областной столицы. Осколок стекла был найден в ломте батона "Нарезной", который был подан на ужин в одной из групп", - информируют вологодские власти в своем Telegram-канале.
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Как отмечается, воспитанник детсада не успел надкусить булку со стеклом, которое было замечено при ее разламывании. Партия батонов, выпущенных на Вологодском хлебокомбинате и поставленных в детсад частным предпринимателем, изъята как из этого детского сада, так и из остальных.
"И поставщик, и производитель проинформированы об инциденте, в адрес поставщика направлена претензия по качеству продукции. Ведется проверка", - заключает администрация Вологды.
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