https://ria.ru/20220727/steklo-1805442700.html

Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом

Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом - РИА Новости, 27.07.2022

Воспитаннику детсада в Вологде на ужин досталась булка со стеклом

Осколок стекла обнаружился в булке, поданной на ужин в одном из детских садов Вологды, идет проверка поставщика и производителя, сообщает администрация... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:47

2022-07-27T20:47

2022-07-27T20:59

происшествия

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Осколок стекла обнаружился в булке, поданной на ужин в одном из детских садов Вологды, идет проверка поставщика и производителя, сообщает администрация областного центра."Сегодня появилась информация об обнаружении стекла в куске батона в одном из детских садов Вологды. Такой инцидент действительно произошел в одном из дошкольных учреждений областной столицы. Осколок стекла был найден в ломте батона "Нарезной", который был подан на ужин в одной из групп", - информируют вологодские власти в своем Telegram-канале.Как отмечается, воспитанник детсада не успел надкусить булку со стеклом, которое было замечено при ее разламывании. Партия батонов, выпущенных на Вологодском хлебокомбинате и поставленных в детсад частным предпринимателем, изъята как из этого детского сада, так и из остальных."И поставщик, и производитель проинформированы об инциденте, в адрес поставщика направлена претензия по качеству продукции. Ведется проверка", - заключает администрация Вологды.

https://ria.ru/20220727/deti-1805355759.html

https://ria.ru/20220727/unitaz-1805366741.html

вологда

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вологда