https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805287402.html

Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад

Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад - РИА Новости, 27.07.2022

Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад

Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:19

2022-07-27T12:19

2022-07-27T12:35

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html

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Дарья Буймова

в мире, безопасность, россия, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины