Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805287402.html
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад - РИА Новости, 27.07.2022
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:19
2022-07-27T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
россия
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803654693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f210e8990801c9ff3e3473a5f319fe6.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html
россия
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803654693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_290433175bfabaf765ff80790cba5a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, безопасность, россия, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:19 27.07.2022 (обновлено: 12:35 27.07.2022)
 
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад

МО: российская авиация уничтожила временные пункты дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:22Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБезопасностьРоссияНиколаев (Украина)Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала