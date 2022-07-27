https://ria.ru/20220727/spetsoperatsiya-1805287402.html
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад - РИА Новости, 27.07.2022
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:19
2022-07-27T12:19
2022-07-27T12:35
специальная военная операция на украине
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безопасность
россия
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве до 200 военных Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, безопасность, россия, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:19 27.07.2022 (обновлено: 12:35 27.07.2022)
Российские военные уничтожили пункты дислокации двух украинских бригад
МО: российская авиация уничтожила временные пункты дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве