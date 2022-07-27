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Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского - РИА Новости, 27.07.2022
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Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского
Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского - РИА Новости, 27.07.2022
Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского
Следующий российский пилотируемый корабль, который полетит к Международной космической станции - "Союз МС-22", назовут в честь теоретика космонавтики... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:43
2022-07-27T11:43
космос - риа наука
константин циолковский
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следующий российский пилотируемый корабль, который полетит к Международной космической станции - "Союз МС-22", назовут в честь теоретика космонавтики Константина Циолковского, сообщил в среду "Роскосмос"."Пилотируемый корабль "Союз МС-22", запуск которого планируется на 21 сентября 2022 года, получит собственное имя – он будет назван в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского. 17 сентября исполняется 165 лет со дня его рождения", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что на саму ракету "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту, будет нанесен портрет Циолковского и надпись "165 лет со Дня рождения К.Э. Циолковского".В "Роскосмосе" напомнили, что присвоение имен "Союзам" уже стало традицией. Так, в марте 2022 года к МКС полетел "Союз МС-21", названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, а в апреле 2011 года и в апреле 2021 года, соответственно, корабли "Союз ТМА-21" и "Союз МС-18" получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
https://ria.ru/20220427/kosmos-1785802695.html
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космос - риа наука, константин циолковский, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
11:43 27.07.2022
 
Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского

Корабль "Союз МС-22", который полетит к МКС 21 сентября, назовут в честь Циолковского

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветский ученый Константин Циолковский, 1933 год
Советский ученый Константин Циолковский, 1933 год - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советский ученый Константин Циолковский, 1933 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следующий российский пилотируемый корабль, который полетит к Международной космической станции - "Союз МС-22", назовут в честь теоретика космонавтики Константина Циолковского, сообщил в среду "Роскосмос".
"Пилотируемый корабль "Союз МС-22", запуск которого планируется на 21 сентября 2022 года, получит собственное имя – он будет назван в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского. 17 сентября исполняется 165 лет со дня его рождения", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что на саму ракету "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту, будет нанесен портрет Циолковского и надпись "165 лет со Дня рождения К.Э. Циолковского".
В "Роскосмосе" напомнили, что присвоение имен "Союзам" уже стало традицией. Так, в марте 2022 года к МКС полетел "Союз МС-21", названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, а в апреле 2011 года и в апреле 2021 года, соответственно, корабли "Союз ТМА-21" и "Союз МС-18" получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 17:39
Запуск грузового корабля "Прогресс-МС 20" будет посвящен ДНР и ЛНР
 
Космос - РИА НаукаКонстантин ЦиолковскийРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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