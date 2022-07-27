https://ria.ru/20220727/soyuz-1805274210.html

Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского

Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского - РИА Новости, 27.07.2022

Корабль "Союз МС-22" получит имя в честь Циолковского

Следующий российский пилотируемый корабль, который полетит к Международной космической станции - "Союз МС-22", назовут в честь теоретика космонавтики... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:43

2022-07-27T11:43

2022-07-27T11:43

космос - риа наука

константин циолковский

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следующий российский пилотируемый корабль, который полетит к Международной космической станции - "Союз МС-22", назовут в честь теоретика космонавтики Константина Циолковского, сообщил в среду "Роскосмос"."Пилотируемый корабль "Союз МС-22", запуск которого планируется на 21 сентября 2022 года, получит собственное имя – он будет назван в честь русского ученого, изобретателя и основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского. 17 сентября исполняется 165 лет со дня его рождения", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. Отмечается, что на саму ракету "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту, будет нанесен портрет Циолковского и надпись "165 лет со Дня рождения К.Э. Циолковского".В "Роскосмосе" напомнили, что присвоение имен "Союзам" уже стало традицией. Так, в марте 2022 года к МКС полетел "Союз МС-21", названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, а в апреле 2011 года и в апреле 2021 года, соответственно, корабли "Союз ТМА-21" и "Союз МС-18" получили имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

https://ria.ru/20220427/kosmos-1785802695.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, константин циолковский, роскосмос, международная космическая станция (мкс)