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В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям - РИА Новости, 27.07.2022
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В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям
В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям - РИА Новости, 27.07.2022
В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям
Швейцария не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:23
2022-07-27T21:25
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ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Швейцария не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.Пресс-секретарь также сообщил, что министерству не известно о каких-либо проблемах с выданными визами россиянам, и что никаких официальных замечаний от Российской Федерации не поступало.Ранее представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, заявила, что визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.
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в мире, швейцария, россия, сша, оон, женева (город)
21:23 27.07.2022 (обновлено: 21:25 27.07.2022)
 
В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям

В МИД Швейцарии заявили, что власти не препятствуют визиту российских делегаций в Женеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Швейцария не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.
"Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций. Швейцарские власти не препятствуют визиту официальных российских делегаций в Женеву. Заявки на въезд из России обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством", - сказал Хеллер.
Пресс-секретарь также сообщил, что министерству не известно о каких-либо проблемах с выданными визами россиянам, и что никаких официальных замечаний от Российской Федерации не поступало.
Ранее представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, заявила, что визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.
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В миреШвейцарияРоссияСШАООНЖенева (город)
 
 
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