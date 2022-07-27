https://ria.ru/20220727/shveytsariya-1805448103.html

В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям

В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям - РИА Новости, 27.07.2022

В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз российским делегациям

Швейцария не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:23

2022-07-27T21:23

2022-07-27T21:25

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ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Швейцария не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.Пресс-секретарь также сообщил, что министерству не известно о каких-либо проблемах с выданными визами россиянам, и что никаких официальных замечаний от Российской Федерации не поступало.Ранее представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, заявила, что визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.

https://ria.ru/20220727/vizy-1805253331.html

швейцария

россия

сша

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в мире, швейцария, россия, сша, оон, женева (город)