https://ria.ru/20220727/shturmoviki-1805222785.html

В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков

В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков - РИА Новости, 27.07.2022

В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков

Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T05:44

2022-07-27T05:44

2022-07-27T06:08

украина

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в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак.На прошлой неделе глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10. При этом он отметил, что решение об их передаче будет принимать Киев.По словам Сака, которые приводит портал Military.com, A-10 "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Вместе с тем они станут целью российских истребителей и ПВО, добавил он.Сак заявил, что Украина нуждается в "более современных" F-16. Согласно советнику министра, большое количество стран, с которыми Украина близка, уже используют эти истребители, поэтому, если Киев их получит, ему будет легче добиться запчастей и техобслуживания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220726/letchiki-1805106570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, нато, в мире