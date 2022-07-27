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В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков
В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков - РИА Новости, 27.07.2022
В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков
Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T05:44
2022-07-27T05:44
2022-07-27T06:08
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак.На прошлой неделе глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10. При этом он отметил, что решение об их передаче будет принимать Киев.По словам Сака, которые приводит портал Military.com, A-10 "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Вместе с тем они станут целью российских истребителей и ПВО, добавил он.Сак заявил, что Украина нуждается в "более современных" F-16. Согласно советнику министра, большое количество стран, с которыми Украина близка, уже используют эти истребители, поэтому, если Киев их получит, ему будет легче добиться запчастей и техобслуживания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220726/letchiki-1805106570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, в мире
05:44 27.07.2022 (обновлено: 06:08 27.07.2022)
В Киеве отказались от "старых" американских штурмовиков
Советник министра обороны Украины Сак назвал ненужными "старые" американские самолеты A-10