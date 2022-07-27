https://ria.ru/20220727/prigovor-1805231170.html

Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети

Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети - РИА Новости, 27.07.2022

Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети

Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:32

2022-07-27T08:32

2022-07-27T08:32

происшествия

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 19 детей, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в 2015 году мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет, направлял им фотографии и видеозаписи, а также вел "циничные беседы на сексуальные темы". Потерпевшими признаны 19 детей из различных регионов страны. Следствием в отношении югорчанина было возбуждено дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.Как подчеркнули в СУСК, в 2017 и 2019 годах мужчина уже был осужден за аналогичные действия в отношении детей, сейчас он находится в колонии, однако выявляются дополнительные эпизоды его преступлений."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/spb-1781015622.html

ямал

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ямал