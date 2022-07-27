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Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети - РИА Новости, 27.07.2022
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Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети - РИА Новости, 27.07.2022
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети
Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:32
2022-07-27T08:32
происшествия
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 19 детей, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в 2015 году мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет, направлял им фотографии и видеозаписи, а также вел "циничные беседы на сексуальные темы". Потерпевшими признаны 19 детей из различных регионов страны. Следствием в отношении югорчанина было возбуждено дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.Как подчеркнули в СУСК, в 2017 и 2019 годах мужчина уже был осужден за аналогичные действия в отношении детей, сейчас он находится в колонии, однако выявляются дополнительные эпизоды его преступлений."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, ямал
08:32 27.07.2022
 
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети

Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение 19 детей через соцсети

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 19 детей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в 2015 году мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет, направлял им фотографии и видеозаписи, а также вел "циничные беседы на сексуальные темы". Потерпевшими признаны 19 детей из различных регионов страны. Следствием в отношении югорчанина было возбуждено дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
Как подчеркнули в СУСК, в 2017 и 2019 годах мужчина уже был осужден за аналогичные действия в отношении детей, сейчас он находится в колонии, однако выявляются дополнительные эпизоды его преступлений.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 10:39В России
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