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Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети - РИА Новости, 27.07.2022
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети
Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:32
2022-07-27T08:32
2022-07-27T08:32
происшествия
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 19 детей, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в 2015 году мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет, направлял им фотографии и видеозаписи, а также вел "циничные беседы на сексуальные темы". Потерпевшими признаны 19 детей из различных регионов страны. Следствием в отношении югорчанина было возбуждено дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.Как подчеркнули в СУСК, в 2017 и 2019 годах мужчина уже был осужден за аналогичные действия в отношении детей, сейчас он находится в колонии, однако выявляются дополнительные эпизоды его преступлений."Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/spb-1781015622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ямал
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение детей через соцсети
Житель Ямала получил 8,5 лет колонии за совращение 19 детей через соцсети
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости.
Суд в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении 19 детей, сообщает
региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в 2015 году мужчина через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 10-15 лет, направлял им фотографии и видеозаписи, а также вел "циничные беседы на сексуальные темы". Потерпевшими признаны 19 детей из различных регионов страны. Следствием в отношении югорчанина было возбуждено дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
Как подчеркнули в СУСК, в 2017 и 2019 годах мужчина уже был осужден за аналогичные действия в отношении детей, сейчас он находится в колонии, однако выявляются дополнительные эпизоды его преступлений.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.