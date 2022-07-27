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На Украине урежут выплаты полицейским в регионах без боевых действий
На Украине урежут выплаты полицейским в регионах без боевых действий - РИА Новости, 27.07.2022
На Украине урежут выплаты полицейским в регионах без боевых действий
На Украине урезают выплаты полицейским, работающим в регионах без боевых действий и не участвующим в боях, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:23
2022-07-27T13:23
2022-07-27T13:23
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Украине урезают выплаты полицейским, работающим в регионах без боевых действий и не участвующим в боях, сообщает издание "Страна"."В Украине меняются "военные доплаты". Напомним, с начала войны военнослужащие и прочие силовики получали, помимо оклада, надбавки в 30-100 тысяч гривен (813 – 2,7 тысячи долларов – ред.) в зависимости от режима службы", - пишет "Страна".По данным издания, кабмин Украины в июле изменил схему начисления зарплат, урезав выплаты силовикам, не находящимся в зоне боевых действий."Военных внесенные правительством изменения не касаются, что "Стране" подтвердили в министерстве обороны. Размер выплат для бойцов ВСУ остается неизменным. А вот по полицейским уменьшения будут, что подтвердили и в МВД Украины. Согласно разъяснению министерства, выплаты тем полицейским, которые работают в регионах, где нет боевых действий, будут теперь не 30 тысяч (813 долларов – ред.), а "до 10 тысяч гривен в месяц" (до 271 доллара – ред.)", - пишет "Страна".
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, мвд украины
На Украине урежут выплаты полицейским в регионах без боевых действий
На Украине урежут выплаты полицейским, работающим в регионах без боевых действий