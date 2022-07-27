10:56 27.07.2022 (обновлено: 11:08 27.07.2022)
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи могут обсудить ситуацию на Украине
Посол в Анкаре Ерхов: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи могут обсудить ситуацию на Украине
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа могут обсудить широкий круг тем, в том числе ситуацию на Украине, в черноморском регионе и в Сирии, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Темы для своей беседы определят сами президенты. ...Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждается довольно широкий круг тем, которые интересуют наши страны. Это и международные вопросы, и региональная проблематика. Как правило, и Украина, и ситуация в черноморском регионе, и Сирия, и другие интересные для обеих сторон темы", - сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос ведущего о том, что станет темой для обсуждения двух президентов на предстоящем саммите в Сочи.
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