https://ria.ru/20220727/politika-1805258916.html

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи могут обсудить ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи могут обсудить ситуацию на Украине - РИА Новости, 27.07.2022

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи могут обсудить ситуацию на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа могут обсудить широкий круг тем, в том числе ситуацию на Украине, в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:56

2022-07-27T10:56

2022-07-27T11:08

политика

турция

россия

сочи

украина

сирия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа могут обсудить широкий круг тем, в том числе ситуацию на Украине, в черноморском регионе и в Сирии, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов."Темы для своей беседы определят сами президенты. ...Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждается довольно широкий круг тем, которые интересуют наши страны. Это и международные вопросы, и региональная проблематика. Как правило, и Украина, и ситуация в черноморском регионе, и Сирия, и другие интересные для обеих сторон темы", - сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос ведущего о том, что станет темой для обсуждения двух президентов на предстоящем саммите в Сочи.

https://ria.ru/20220720/peregovory-1803765511.html

турция

россия

сочи

украина

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, турция, россия, сочи, украина, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган