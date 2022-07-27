16:15 27.07.2022 (обновлено: 16:49 27.07.2022)
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина
Штаб теробороны ДНР: в Ясиноватой в результате обстрела украинскими войсками погиб мужчина
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками
Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Полтавской погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Позднее штаб ДНР добавил, что число пострадавших из-за обстрела Ясиноватой возросло до двух.
В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов. Из-за обстрела также был ранен мирный житель.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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