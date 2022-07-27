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В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2022
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина
Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:15
2022-07-27T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Полтавской погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Позднее штаб ДНР добавил, что число пострадавших из-за обстрела Ясиноватой возросло до двух.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов. Из-за обстрела также был ранен мирный житель.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805242414.html
https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:15 27.07.2022 (обновлено: 16:49 27.07.2022)
 
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина

Штаб теробороны ДНР: в Ясиноватой в результате обстрела украинскими войсками погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками
Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Полтавской погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
Разбитое окно в доме в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 09:52Специальная военная операция на Украине
Ясиноватая лишилась подачи воды из-за обстрела со стороны ВСУ
Позднее штаб ДНР добавил, что число пострадавших из-за обстрела Ясиноватой возросло до двух.
В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов. Из-за обстрела также был ранен мирный житель.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
На этом видео, попавшем в Сеть, маленькая украинская девочка обещает резать русню. Кадр из новостного сюжета Первого канала.
21 июня, 12:19Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински"Я буду резать русню!" Эти слова на видео, снятом в 2015 году, в исступлении выкрикивает маленькая украинская девочка. За ее спиной — монитор со свастикой на рабочем столе. Так на Украине понимают патриотическое воспитание. Его основа — ненависть к русским.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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