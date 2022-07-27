https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html

В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина

В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 27.07.2022

В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина

Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:15

2022-07-27T16:15

2022-07-27T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в Ясиноватой в ДНР из-за обстрела, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Полтавской погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Позднее штаб ДНР добавил, что число пострадавших из-за обстрела Ясиноватой возросло до двух.В среду штаб ДНР сообщал, что в Ясиноватой из-за обстрела обесточена насосная станция, город остался без воды. Кроме того, без электроснабжения ставилось свыше 1,8 тысячи бытовых абонентов. Из-за обстрела также был ранен мирный житель.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805242414.html

https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины