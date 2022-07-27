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МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805410478.html
МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву
МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву - РИА Новости, 27.07.2022
МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву
Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:19
2022-07-27T19:24
россия
киев
украина
обсе
специальная военная операция на украине
джо байден
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он также отметил, что тактико-технические характеристики применяемого на Украине западного вооружения и техники создают угрозы гражданам России. Гаврилов, кроме того, предупредил о "более чем серьезных последствиях" применения американских РСЗО со стороны ВСУ по российской территории.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
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россия, киев, украина, обсе, джо байден, донбасс, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, нато, в мире
18:19 27.07.2022 (обновлено: 19:24 27.07.2022)
 
МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву

МИД предупредил о последствиях применения ВСУ американских РСЗО по территории России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он также отметил, что тактико-технические характеристики применяемого на Украине западного вооружения и техники создают угрозы гражданам России. Гаврилов, кроме того, предупредил о "более чем серьезных последствиях" применения американских РСЗО со стороны ВСУ по российской территории.

"В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", заключил дипломат.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаОБСЕДжо БайденДонбассВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныНАТОВ мире
 
 
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