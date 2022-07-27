https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805410478.html

МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву

МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву - РИА Новости, 27.07.2022

МИД: Россия может жестко ответить на увеличение поставок оружия Киеву

Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:19

2022-07-27T18:19

2022-07-27T19:24

россия

киев

украина

обсе

специальная военная операция на украине

джо байден

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он также отметил, что тактико-технические характеристики применяемого на Украине западного вооружения и техники создают угрозы гражданам России. Гаврилов, кроме того, предупредил о "более чем серьезных последствиях" применения американских РСЗО со стороны ВСУ по российской территории.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html

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киев

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