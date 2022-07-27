https://ria.ru/20220727/obstrel-1805328094.html
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района - РИА Новости, 27.07.2022
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района
Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:12
2022-07-27T14:12
2022-07-27T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин."В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (улица Курчатова, 35а), анкетные данные устанавливаются; мужчина, на вид 40 лет (ул. Правовая, 84), анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Также он отметил, что по улице Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери, линия электропередачи.Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:12 27.07.2022 (обновлено: 14:26 27.07.2022)
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, два человека погибли