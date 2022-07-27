Рейтинг@Mail.ru
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805328094.html
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района - РИА Новости, 27.07.2022
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района
Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:12
2022-07-27T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин."В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (улица Курчатова, 35а), анкетные данные устанавливаются; мужчина, на вид 40 лет (ул. Правовая, 84), анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Также он отметил, что по улице Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери, линия электропередачи.Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:12 27.07.2022 (обновлено: 14:26 27.07.2022)
 
Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, два человека погибли

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (улица Курчатова, 35а), анкетные данные устанавливаются; мужчина, на вид 40 лет (ул. Правовая, 84), анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Также он отметил, что по улице Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери, линия электропередачи.
Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"На все — два дня". Как устранят главную проблему для Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала