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Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района

Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района - РИА Новости, 27.07.2022

Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района

Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:12

2022-07-27T14:12

2022-07-27T14:26

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Два человека погибли в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела, заявил мэр города Алексей Кулемзин."В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (улица Курчатова, 35а), анкетные данные устанавливаются; мужчина, на вид 40 лет (ул. Правовая, 84), анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Также он отметил, что по улице Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери, линия электропередачи.Ранее Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

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Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр