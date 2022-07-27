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Украинские военные снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские военные снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска за пять минут выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:55
2022-07-27T13:55
2022-07-27T13:55
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
нато
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и две ракеты из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.25 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), нато, кировский район, украина
Украинские военные снова обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда и две ракеты из РСЗО