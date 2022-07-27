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Официальный курс доллара на четверг составил 60,22 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,22 рубля - РИА Новости, 27.07.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 60,22 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,5593 рубля - до 60,2198 рубля, курс евро - на 1,5964 рубля, до 61,0032 рубля,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:00
2022-07-27T16:00
2022-07-27T16:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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экономика
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московская биржа
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,5593 рубля - до 60,2198 рубля, курс евро - на 1,5964 рубля, до 61,0032 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, цены на нефть, московская биржа
16:00 27.07.2022 (обновлено: 16:02 27.07.2022)
Официальный курс доллара на четверг составил 60,22 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 60,22 рубля, евро — 61