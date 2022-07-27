https://ria.ru/20220727/kirkorov-1805250940.html
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму
Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:42
2022-07-27T10:42
2022-07-27T10:42
шоубиз
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филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов.В комментариях были удивлены появлением певца в столь непривычном для него месте.Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими пытался добиться запрета концертов Филиппа. Он называл шоу Киркорова "сатанинскими".
https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму
В Сети похвалили видео Филиппа Киркорова на остановке автобуса в Феодосии