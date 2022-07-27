Рейтинг@Mail.ru
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220727/kirkorov-1805250940.html
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму
Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:42
2022-07-27T10:42
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805248371_0:0:1793:1008_1920x0_80_0_0_008b0cce099bba5f5b98636bd4b8a1b4.png
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов.В комментариях были удивлены появлением певца в столь непривычном для него месте.Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими пытался добиться запрета концертов Филиппа. Он называл шоу Киркорова "сатанинскими".
https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805248371_151:0:1495:1008_1920x0_80_0_0_02769cc417d14644228a2472f1800fba.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
10:42 27.07.2022
 
В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму

В Сети похвалили видео Филиппа Киркорова на остановке автобуса в Феодосии

© Филипп Киркоров на остановке в Крыму
Филипп Киркоров на остановке в Крыму
©
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов.

"Следующая остановка – Феодосия. Прибыл!" – написал артист.

В комментариях были удивлены появлением певца в столь непривычном для него месте.

"Люди в шоке, что с ними такая звезда", "Люди на остановке напряжены", "Молодец, Филипп! Поближе к народу", "Король и без машины", "Ну вы и приколист", – написали пользователи.

Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими пытался добиться запрета концертов Филиппа. Он называл шоу Киркорова "сатанинскими".
Музыкант Вячеслав Бутусов выступает на концерте - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
10:14Шоубиз
В Хельсинки отменили концерт Вячеслава Бутусова
 
ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала