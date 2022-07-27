https://ria.ru/20220727/kirkorov-1805250940.html

В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму

В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022

В Сети похвалили видео Киркорова на остановке автобуса в Крыму

Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:42

2022-07-27T10:42

2022-07-27T10:42

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях разместил видео с автобусной остановки в Крыму. В эти дни в Республике у него запланировано несколько концертов.В комментариях были удивлены появлением певца в столь непривычном для него месте.Ранее Дмитрий Певцов вместе с другими верующими пытался добиться запрета концертов Филиппа. Он называл шоу Киркорова "сатанинскими".

https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес