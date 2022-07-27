https://ria.ru/20220727/iordaniya-1805230743.html

Из Сочи появятся прямые рейсы в Иорданию

Из Сочи появятся прямые рейсы в Иорданию - РИА Новости, 27.07.2022

Из Сочи появятся прямые рейсы в Иорданию

Авиакомпания Fly Jordan Airlines с 31 июля начнет летать из Сочи в столицу Иордании Амман, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:26

2022-07-27T10:26

2022-07-27T10:26

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Авиакомпания Fly Jordan Airlines с 31 июля начнет летать из Сочи в столицу Иордании Амман, сообщает АТОР.Изначально рейс был заявлен как еженедельный. Но пока в Амман из Сочи будут летать с периодичностью один раз в 14 дней. Первый самолет уже заполнен на 50 процентов, сообщает директор компании-консолидатора рейса ("АвиаДело") Валид Абушахна. Продажи билетов в Амман уже открыты на сервисе Aviasales. Жители и гости Краснодарского края могут также купить их непосредственно в офисе компании "АвиаДело" в Сочи. Стоимость начинается от 37 тысяч рублей за одного человека в одну сторону. Как сообщают организаторы, российские путешественники из Сочи смогут через Амман долететь и до Бейрута по одному билету (Сочи – Амман – Бейрут). Планируются и рейсы на курорт Акаба на Красном море с октября 2022 года.Иорданские туроператоры планируют подготовить пакетные предложения для путешественников из России уже на этой неделе. По предварительным данным от принимающих компаний, стоимость наземного обслуживания, включая визы, будет начинаться от 500 долларов на человека. Отдыхающим предложат на выбор экскурсионные, рекреационные и комбинированные путевки.Также в компании не исключают, что в скором будущем сделают ставку и на религиозный туризм. Географическая близость к важным объектам культурного наследия мусульманского мира на территории Саудовской Аравии и Ирака делает Иорданию привлекательной для заинтересованных путешественников.Российские туроператоры пока ведут диалог с организаторами рейса. Пакетных предложений у нас для иорданских туристов на данный момент нет. Но, по словам экспертов, иностранные путешественники заинтересованы в посещении Сочи.

https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html

https://ria.ru/20220618/iordaniya-1796055308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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