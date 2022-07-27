https://ria.ru/20220727/investklimat-1805308634.html

Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату

Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату - РИА Новости, 27.07.2022

Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату

Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:16

2022-07-27T13:16

2022-07-27T13:16

оренбургская область

оренбургская область

экономика

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ОРЕНБЕРГ, 27 июл - РИА Новости. Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов.Пресс-служба напоминает, что в настоящее время в Оренбуржье реализуются более 50 инвестиционных проектов на 345 миллиардов рублей, а также 20 проектов импортозамещения общим объемом 13 миллиардов рублей.За последние годы в Оренбуржье внедрены новые механизмы государственной поддержки инвесторов, в том числе предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, возмещение затрат на строительство инфраструктурных объектов, предоставление бюджетных субсидий. Центр поддержки экспорта выводит оренбургский бизнес на электронные торговые площадки, подбирает иностранных партнёров, обучает основам экспортной деятельности, организует участие в бизнес-миссиях. При содействии центра заключено 50 контрактов на 28,3 миллиона долларов, 14 предприятий вышли на экспорт впервые.

https://ria.ru/20220705/razvitie-1800295137.html

оренбургская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

оренбургская область, экономика