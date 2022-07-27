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Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату - РИА Новости, 27.07.2022
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Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату
Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату - РИА Новости, 27.07.2022
Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату
Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:16
2022-07-27T13:16
оренбургская область
оренбургская область
экономика
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ОРЕНБЕРГ, 27 июл - РИА Новости. Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов.Пресс-служба напоминает, что в настоящее время в Оренбуржье реализуются более 50 инвестиционных проектов на 345 миллиардов рублей, а также 20 проектов импортозамещения общим объемом 13 миллиардов рублей.За последние годы в Оренбуржье внедрены новые механизмы государственной поддержки инвесторов, в том числе предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, возмещение затрат на строительство инфраструктурных объектов, предоставление бюджетных субсидий. Центр поддержки экспорта выводит оренбургский бизнес на электронные торговые площадки, подбирает иностранных партнёров, обучает основам экспортной деятельности, организует участие в бизнес-миссиях. При содействии центра заключено 50 контрактов на 28,3 миллиона долларов, 14 предприятий вышли на экспорт впервые.
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оренбургская область, экономика
13:16 27.07.2022
 

Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиВице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов
Вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов
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ОРЕНБЕРГ, 27 июл - РИА Новости. Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов.
"За последние три года мы проделали большую работу и смогли войти в ТОП-20 регионов. Есть задача попасть в десятку лучших. Для нас принципиально важно создать максимально привлекательные условия для развития предприятий и предпринимательской инициативы", – сказал Петухов на заседании специализированного штаба по внедрению лучших практик нацрейтинга состояния инвестиционного климата.
Пресс-служба напоминает, что в настоящее время в Оренбуржье реализуются более 50 инвестиционных проектов на 345 миллиардов рублей, а также 20 проектов импортозамещения общим объемом 13 миллиардов рублей.
За последние годы в Оренбуржье внедрены новые механизмы государственной поддержки инвесторов, в том числе предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, возмещение затрат на строительство инфраструктурных объектов, предоставление бюджетных субсидий. Центр поддержки экспорта выводит оренбургский бизнес на электронные торговые площадки, подбирает иностранных партнёров, обучает основам экспортной деятельности, организует участие в бизнес-миссиях. При содействии центра заключено 50 контрактов на 28,3 миллиона долларов, 14 предприятий вышли на экспорт впервые.
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