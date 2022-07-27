https://ria.ru/20220727/investklimat-1805308634.html
Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату
Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату - РИА Новости, 27.07.2022
Задача Оренбуржья войти в ТОП-10 регионов по благоприятному инвестклимату
Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:16
2022-07-27T13:16
2022-07-27T13:16
оренбургская область
оренбургская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805299619_0:164:1600:1064_1920x0_80_0_0_87bf3d096ff7e65365a484ed287e32b9.jpg
ОРЕНБЕРГ, 27 июл - РИА Новости. Задача властей Оренбургской области войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов.Пресс-служба напоминает, что в настоящее время в Оренбуржье реализуются более 50 инвестиционных проектов на 345 миллиардов рублей, а также 20 проектов импортозамещения общим объемом 13 миллиардов рублей.За последние годы в Оренбуржье внедрены новые механизмы государственной поддержки инвесторов, в том числе предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, возмещение затрат на строительство инфраструктурных объектов, предоставление бюджетных субсидий. Центр поддержки экспорта выводит оренбургский бизнес на электронные торговые площадки, подбирает иностранных партнёров, обучает основам экспортной деятельности, организует участие в бизнес-миссиях. При содействии центра заключено 50 контрактов на 28,3 миллиона долларов, 14 предприятий вышли на экспорт впервые.
https://ria.ru/20220705/razvitie-1800295137.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805299619_181:0:1600:1064_1920x0_80_0_0_ae0d3f817aade22a343149d6ad9f0c93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, экономика
ОРЕНБЕРГ, 27 июл - РИА Новости.
Задача властей Оренбургской области
войти в десятку лучших российских регионов по инвестиционному климату, заявил вице-губернатор региона Игнат Петухов.
"За последние три года мы проделали большую работу и смогли войти в ТОП-20 регионов. Есть задача попасть в десятку лучших. Для нас принципиально важно создать максимально привлекательные условия для развития предприятий и предпринимательской инициативы", – сказал Петухов на заседании специализированного штаба по внедрению лучших практик нацрейтинга состояния инвестиционного климата.
Пресс-служба напоминает, что в настоящее время в Оренбуржье реализуются более 50 инвестиционных проектов на 345 миллиардов рублей, а также 20 проектов импортозамещения общим объемом 13 миллиардов рублей.
За последние годы в Оренбуржье внедрены новые механизмы государственной поддержки инвесторов, в том числе предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, возмещение затрат на строительство инфраструктурных объектов, предоставление бюджетных субсидий. Центр поддержки экспорта выводит оренбургский бизнес на электронные торговые площадки, подбирает иностранных партнёров, обучает основам экспортной деятельности, организует участие в бизнес-миссиях. При содействии центра заключено 50 контрактов на 28,3 миллиона долларов, 14 предприятий вышли на экспорт впервые.