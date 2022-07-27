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В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов - РИА Новости, 27.07.2022
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https://ria.ru/20220727/infrastruktura-1805302894.html
В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов
В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов - РИА Новости, 27.07.2022
В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов
В Ивановской области в 2021 году в 29 муниципалитетах в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили работы по... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:02
2022-07-27T13:02
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
экономика
вичуга
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ИВАНОВО, 27 июл – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в 29 муниципалитетах в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили работы по строительству, техническому перевооружению и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; в текущем году подобные проекты реализуют 24 муниципальных образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, программа позволила закрыть самые проблемные вопросы: для модернизации отбирались наиболее изношенные коммунальные объекты. Так, например, в Вичуге в рамках программы в 2021 году заменили насосы главной канализационно-насосной станции города, новое оборудование работает уже более полугода. Результатом стала не только надежная работа очистных сооружений, от которых зависит санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка в 30-тысячном городе, но также экономический эффект – за пять месяцев эксплуатации экономия на электроэнергии составила порядка 800 тысяч рублей.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что сейчас похожая программа формируется и на федеральном уровне, начало ее реализации планируется на 2023 год. По его словам. регион должен быть готов принять в ней участие."Нашу региональную программу, конечно, будем тоже продолжать, в сети надо инвестировать", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.
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ивановская область, станислав воскресенский, экономика, вичуга
13:02 27.07.2022
 

В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкРемонт котельной
Ремонт котельной - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Ремонт котельной . Архивное фото
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ИВАНОВО, 27 июл – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в 29 муниципалитетах в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили работы по строительству, техническому перевооружению и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; в текущем году подобные проекты реализуют 24 муниципальных образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В этом году муниципалитеты заявили проекты по ремонту оборудования 28 котельных, замене тепловых и водопроводных сетей, строительству трех артезианских скважин. Объем бюджетных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры за два года составит почти 300 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, программа позволила закрыть самые проблемные вопросы: для модернизации отбирались наиболее изношенные коммунальные объекты. Так, например, в Вичуге в рамках программы в 2021 году заменили насосы главной канализационно-насосной станции города, новое оборудование работает уже более полугода. Результатом стала не только надежная работа очистных сооружений, от которых зависит санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка в 30-тысячном городе, но также экономический эффект – за пять месяцев эксплуатации экономия на электроэнергии составила порядка 800 тысяч рублей.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что сейчас похожая программа формируется и на федеральном уровне, начало ее реализации планируется на 2023 год. По его словам. регион должен быть готов принять в ней участие.
"Нашу региональную программу, конечно, будем тоже продолжать, в сети надо инвестировать", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.
Иваново - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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