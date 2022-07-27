https://ria.ru/20220727/infrastruktura-1805302894.html

В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов

В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов - РИА Новости, 27.07.2022

В Ивановской области модернизируют инфраструктуру ЖКХ малых городов

В Ивановской области в 2021 году в 29 муниципалитетах в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили работы по... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:02

2022-07-27T13:02

2022-07-27T13:02

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

экономика

вичуга

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ИВАНОВО, 27 июл – РИА Новости. В Ивановской области в 2021 году в 29 муниципалитетах в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры выполнили работы по строительству, техническому перевооружению и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; в текущем году подобные проекты реализуют 24 муниципальных образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, программа позволила закрыть самые проблемные вопросы: для модернизации отбирались наиболее изношенные коммунальные объекты. Так, например, в Вичуге в рамках программы в 2021 году заменили насосы главной канализационно-насосной станции города, новое оборудование работает уже более полугода. Результатом стала не только надежная работа очистных сооружений, от которых зависит санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка в 30-тысячном городе, но также экономический эффект – за пять месяцев эксплуатации экономия на электроэнергии составила порядка 800 тысяч рублей.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что сейчас похожая программа формируется и на федеральном уровне, начало ее реализации планируется на 2023 год. По его словам. регион должен быть готов принять в ней участие."Нашу региональную программу, конечно, будем тоже продолжать, в сети надо инвестировать", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.

https://ria.ru/20220719/kontrakt-1803381513.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, экономика, вичуга