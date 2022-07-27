https://ria.ru/20220727/gotovnost-1805371872.html

Бирюков: горслужбы Москвы в повышенной готовности из-за гроз и ливней

Бирюков: горслужбы Москвы в повышенной готовности из-за гроз и ливней - РИА Новости, 27.07.2022

Бирюков: горслужбы Москвы в повышенной готовности из-за гроз и ливней

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:27

2022-07-27T16:27

2022-07-27T16:53

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.Сообщается, что сотрудники Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других организаций. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.Бирюков призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения."Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет направляться в смс-сообщениях, транслироваться на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают людей о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - заявил Бирюков.

https://ria.ru/20220726/zhara-1804981280.html

https://ria.ru/20220725/gorsluzhby-1805342238.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, мосводосток