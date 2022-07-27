https://ria.ru/20220727/gotovnost-1805371872.html
Бирюков: горслужбы Москвы в повышенной готовности из-за гроз и ливней
Бирюков: горслужбы Москвы в повышенной готовности из-за гроз и ливней - РИА Новости, 27.07.2022
Бирюков: горслужбы Москвы в повышенной готовности из-за гроз и ливней
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:27
2022-07-27T16:27
2022-07-27T16:53
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.Сообщается, что сотрудники Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока" и других организаций. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.Бирюков призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения."Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет направляться в смс-сообщениях, транслироваться на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают людей о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - заявил Бирюков.
https://ria.ru/20220726/zhara-1804981280.html
https://ria.ru/20220725/gorsluzhby-1805342238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, мосводосток
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду. За два дня в отдельных районах может выпасть до 40 миллиметров осадков", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.
"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - добавил заммэра.
Сообщается, что сотрудники Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад "Мосводостока
" и других организаций. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
Бирюков призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям также следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения.
"Организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий. Информация будет направляться в смс-сообщениях, транслироваться на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают людей о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - заявил Бирюков.