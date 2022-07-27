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Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза из-за вывода турбины - РИА Новости, 27.07.2022
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Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза из-за вывода турбины
Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза из-за вывода турбины - РИА Новости, 27.07.2022
Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза из-за вывода турбины
Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза к уровню прошлого дня из-за вывода еще одной турбины Siemens, с 10.00 мск они составили 1,3 миллиона... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:38
2022-07-27T11:56
экономика
газпром
siemens
северный поток
россия
канада
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
европа
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза к уровню прошлого дня из-за вывода еще одной турбины Siemens, с 10.00 мск они составили 1,3 миллиона кубометров в час - чуть менее 20% мощности, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG.Ранее о падении поставок до этого уровня сообщил немецкий оператор газотранспортной сети Gascade. Однако его сообщение основывалось на заявках на прокачку газа, тогда как фактический поток по магистрали оставался выше.По данным Nord Stream AG, сокращение прокачки до анонсированного накануне "Газпромом" уровня произошло с 10.00 до 11.00 мск. За этот период по "Северному потоку" было поставлено 1,3 миллиона кубометров, что в два раза ниже прокачки 26 июля. В пересчете на сутки поставки опустились до 31 миллиона кубометров или чуть более 18% мощности газопровода. Данные принимающей ГТС, газопроводов Nel и Opal, подтверждают эти цифры."Газпром" 25 июля сообщил, что останавливает на компрессорной станции (КС) "Портовая" - критически важном объекте для "Северного потока" - эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Это связано с необходимостью отправить его на регламентный ремонт (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Теперь суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.Компания снизила поставки по магистрали с середины июня - сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров), а затем - до примерно 40% (не более 67 миллионов кубометров). Тогда компания объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для магистрали из ремонта с канадского завода (Канада наложила на "Газпром" санкции), выработкой у ГПА межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.
https://ria.ru/20220727/gaz-1805265508.html
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экономика, газпром, siemens, северный поток, россия, канада, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), европа, природный газ, nord stream 2 ag
11:38 27.07.2022 (обновлено: 11:56 27.07.2022)
 
Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза из-за вывода турбины

Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза из-за вывода турбины Siemens

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза к уровню прошлого дня из-за вывода еще одной турбины Siemens, с 10.00 мск они составили 1,3 миллиона кубометров в час - чуть менее 20% мощности, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG.
Ранее о падении поставок до этого уровня сообщил немецкий оператор газотранспортной сети Gascade. Однако его сообщение основывалось на заявках на прокачку газа, тогда как фактический поток по магистрали оставался выше.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок
По данным Nord Stream AG, сокращение прокачки до анонсированного накануне "Газпромом" уровня произошло с 10.00 до 11.00 мск. За этот период по "Северному потоку" было поставлено 1,3 миллиона кубометров, что в два раза ниже прокачки 26 июля. В пересчете на сутки поставки опустились до 31 миллиона кубометров или чуть более 18% мощности газопровода. Данные принимающей ГТС, газопроводов Nel и Opal, подтверждают эти цифры.
"Газпром" 25 июля сообщил, что останавливает на компрессорной станции (КС) "Портовая" - критически важном объекте для "Северного потока" - эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Это связано с необходимостью отправить его на регламентный ремонт (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Теперь суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.
Компания снизила поставки по магистрали с середины июня - сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров), а затем - до примерно 40% (не более 67 миллионов кубометров). Тогда компания объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для магистрали из ремонта с канадского завода (Канада наложила на "Газпром" санкции), выработкой у ГПА межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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ЭкономикаГазпромSiemensСеверный потокРоссияКанадаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЕвропаПриродный газNord Stream 2 AG
 
 
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