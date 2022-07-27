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МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией - РИА Новости, 27.07.2022
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МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией - РИА Новости, 27.07.2022
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией
Перспектив нормализации отношений Москвы и Хельсинки в условиях санкционных действий Финляндии не просматривается, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:18
2022-07-27T16:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
финляндия
россия
нато
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Перспектив нормализации отношений Москвы и Хельсинки в условиях санкционных действий Финляндии не просматривается, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Безусловно, разрушение выстраиваемых десятилетиями связей с Финляндией, ее превращение в "малую" страну НАТО со всеми вытекающими из этого факта последствиями вызывает с нашей стороны огромное сожаление. Тем не менее, перспектив нормализации отношений в условиях безоглядного следования Хельсинки текущей политики коллективного Запада не просматривается", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, финляндия, россия, нато
16:18 27.07.2022 (обновлено: 16:36 27.07.2022)
 
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией

МИД: перспективы нормализации отношений России и Финляндии не просматриваются

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел России
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Перспектив нормализации отношений Москвы и Хельсинки в условиях санкционных действий Финляндии не просматривается, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Безусловно, разрушение выстраиваемых десятилетиями связей с Финляндией, ее превращение в "малую" страну НАТО со всеми вытекающими из этого факта последствиями вызывает с нашей стороны огромное сожаление. Тем не менее, перспектив нормализации отношений в условиях безоглядного следования Хельсинки текущей политики коллективного Запада не просматривается", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
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