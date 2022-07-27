https://ria.ru/20220727/finlyandiya-1805367933.html
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией - РИА Новости, 27.07.2022
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией
Перспектив нормализации отношений Москвы и Хельсинки в условиях санкционных действий Финляндии не просматривается, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:18
2022-07-27T16:18
2022-07-27T16:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Перспектив нормализации отношений Москвы и Хельсинки в условиях санкционных действий Финляндии не просматривается, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Безусловно, разрушение выстраиваемых десятилетиями связей с Финляндией, ее превращение в "малую" страну НАТО со всеми вытекающими из этого факта последствиями вызывает с нашей стороны огромное сожаление. Тем не менее, перспектив нормализации отношений в условиях безоглядного следования Хельсинки текущей политики коллективного Запада не просматривается", - сказал он в ходе еженедельного брифинга МИД России.
https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, финляндия, россия, нато
16:18 27.07.2022 (обновлено: 16:36 27.07.2022)
МИД оценил перспективы нормализации отношений с Финляндией
МИД: перспективы нормализации отношений России и Финляндии не просматриваются