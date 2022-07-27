Глава Харьковской ВГА рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ситуация с электроснабжением в Купянском районе стабильная
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Купянском районе стабильная, так как он получает ресурс из России, но на других освобожденных территориях Харьковской области специалистам приходится несколько раз в день устранять порывы линий электропередачи из-за обстрелов, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"С газо- и электроснабжением у нас на территории все сложно. По Купянскому району ситуации проще и стабильнее - мы запитаны от России. А вот в районах, которые находятся у линии разграничения, не все так просто. В Харьковском районе специалистам приходится по несколько раз в день устранять порывы из-за обстрелов", - сказал Ганчев.
Он отметил, что в домах жителей районов на линии разграничения также нет газа, так как газопровод перебит, и пока нет возможности его отремонтировать – угроза обстрелов сохраняется.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.