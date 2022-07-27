https://ria.ru/20220727/elektrosnabzhenie-1805220788.html

Глава Харьковской ВГА рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе

Глава Харьковской ВГА рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе - РИА Новости, 27.07.2022

Глава Харьковской ВГА рассказал о ситуации с электроснабжением в регионе

Ситуация с электроснабжением в Купянском районе стабильная, так как он получает ресурс из России, но на других освобожденных территориях Харьковской области... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T04:04

2022-07-27T04:04

2022-07-27T04:04

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Купянском районе стабильная, так как он получает ресурс из России, но на других освобожденных территориях Харьковской области специалистам приходится несколько раз в день устранять порывы линий электропередачи из-за обстрелов, сообщил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.Он отметил, что в домах жителей районов на линии разграничения также нет газа, так как газопровод перебит, и пока нет возможности его отремонтировать – угроза обстрелов сохраняется.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220725/kaznacheystvo-1804913620.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, харьковская область, украина