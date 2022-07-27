https://ria.ru/20220727/dzhonson-1805390933.html

В британской оппозиции оценили шансы Джонсона стать новым главой НАТО

В британской оппозиции оценили шансы Джонсона стать новым главой НАТО - РИА Новости, 27.07.2022

В британской оппозиции оценили шансы Джонсона стать новым главой НАТО

Британский парламентарий и член оппозиционной шотландской национальной партии (SNP) Cтюарт Макдональд считает, что объявивший о намерении уйти в отставку... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:19

2022-07-27T17:19

2022-07-27T17:19

в мире

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йенс столтенберг

тереза мэй

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский парламентарий и член оппозиционной шотландской национальной партии (SNP) Cтюарт Макдональд считает, что объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не станет новым генеральным секретарем НАТО, несмотря на поддержку ряда однопартийцев.Ранее о поддержке кандидатуры Джонсона на пост главы НАТО в рядах консервативной партии Великобритании писала британская газета Telegraph."Этого не случится", - прокомментировал Макдональд статью издания на своей странице в Twitter.В свою очередь, зампредседателя британской Лейбористской партии Анджела Рэйнер тоже прокомментировала статью, выразив мнение, что "человек, который втайне встречался с бывшим агентом КГБ после важнейшего саммита НАТО и не помнит, с кем он был и что обсуждал", вряд ли перспективный кандидат на должность.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры альянса согласовали продление его полномочий еще на один год, до 30 сентября 2023 года на фоне ситуации вокруг Украины.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220726/dzhonson-1805125060.html

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в мире, борис джонсон, йенс столтенберг, тереза мэй, великобритания, нато, украина