https://ria.ru/20220727/donetsk-1805389031.html
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 27.07.2022
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех
Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:14
2022-07-27T17:14
2022-07-27T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о двух жертвах из-за обстрела Куйбышевского района города."В результате обстрела Петровского района по адресу: улица Петровского, 265, на остановке автобуса маршрута №42 погиб неизвестный мужчина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Анкетные данные погибшего устанавливаются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, петровский район, сцкк
17:14 27.07.2022 (обновлено: 17:24 27.07.2022)
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех
Мэр Донецка Кулемзин: число погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех