https://ria.ru/20220727/donetsk-1805389031.html

Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех

Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 27.07.2022

Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех

Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:14

2022-07-27T17:14

2022-07-27T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

куйбышевский район

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о двух жертвах из-за обстрела Куйбышевского района города."В результате обстрела Петровского района по адресу: улица Петровского, 265, на остановке автобуса маршрута №42 погиб неизвестный мужчина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Анкетные данные погибшего устанавливаются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, петровский район, сцкк