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Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805389031.html
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 27.07.2022
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех
Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:14
2022-07-27T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о двух жертвах из-за обстрела Куйбышевского района города."В результате обстрела Петровского района по адресу: улица Петровского, 265, на остановке автобуса маршрута №42 погиб неизвестный мужчина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Анкетные данные погибшего устанавливаются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220727/pogibshiy-1805366009.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
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в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, петровский район, сцкк
17:14 27.07.2022 (обновлено: 17:24 27.07.2022)
 
Число погибших в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех

Мэр Донецка Кулемзин: число погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ возросло до трех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Число погибших из-за обстрелов Донецка в среду возросло до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о двух жертвах из-за обстрела Куйбышевского района города.
"В результате обстрела Петровского района по адресу: улица Петровского, 265, на остановке автобуса маршрута №42 погиб неизвестный мужчина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Анкетные данные погибшего устанавливаются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 16:15Специальная военная операция на Украине
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районПетровский районСЦКК
 
 
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