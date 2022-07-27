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При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805314608.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 27.07.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:30
2022-07-27T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Куйбышевском районе Донецка, по пр. Колхозному, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805297596.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк (днр), украина
13:30 27.07.2022 (обновлено: 13:33 27.07.2022)
 
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Куйбышевском районе Донецка, по пр. Колхозному, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:51Специальная военная операция на Украине
Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
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