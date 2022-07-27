https://ria.ru/20220727/donetsk-1805314608.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 27.07.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:30
2022-07-27T13:30
2022-07-27T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
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украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Куйбышевском районе Донецка, по пр. Колхозному, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805297596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк (днр), украина
13:30 27.07.2022 (обновлено: 13:33 27.07.2022)
При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина