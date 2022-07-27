https://ria.ru/20220727/donetsk-1805314608.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 27.07.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:30

2022-07-27T13:30

2022-07-27T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Куйбышевском районе Донецка, по пр. Колхозному, ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805297596.html

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куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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