https://ria.ru/20220727/donetsk-1805297596.html

Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек

Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек - РИА Новости, 27.07.2022

Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:51

2022-07-27T12:51

2022-07-27T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

октябрьский

кировский район

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые."Украинские каратели обстреляли поселок Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд попал в здание кафе "Арзу" по проспекту Маршала Жукова. По сообщению очевидцев, погиб мужчина, имеются раненые. Информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он добавил, что во время обстрела Кировского района осколочное ранение получил мужчина, он госпитализирован.

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805287109.html

куйбышевский район

октябрьский

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район, октябрьский, кировский район