https://ria.ru/20220727/donetsk-1805297596.html
Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек
Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек - РИА Новости, 27.07.2022
Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:51
2022-07-27T12:51
2022-07-27T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
октябрьский
кировский район
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинский снаряд при обстреле Куйбышевского района города попал в кафе, по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые."Украинские каратели обстреляли поселок Октябрьский в Куйбышевском районе. Снаряд попал в здание кафе "Арзу" по проспекту Маршала Жукова. По сообщению очевидцев, погиб мужчина, имеются раненые. Информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он добавил, что во время обстрела Кировского района осколочное ранение получил мужчина, он госпитализирован.
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805287109.html
куйбышевский район
октябрьский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, куйбышевский район, октябрьский, кировский район
12:51 27.07.2022 (обновлено: 12:53 27.07.2022)
Украинский снаряд при обстреле Донецка попал в кафе, погиб человек
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что украинский снаряд попал в кафе, погиб мужчина