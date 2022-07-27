Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donbass-1805371416.html
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов - РИА Новости, 27.07.2022
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Яковлевке и Горловке 55 снарядов и ракет, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:26
2022-07-27T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
ясиноватая
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802529939_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bef4989860f7063b6a9dc74974dff92.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Яковлевке и Горловке 55 снарядов и ракет, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство зафиксировало множественные обстрелы Донецка и окрестных городов республики с 15.01 до 15.55 мск. Донецк подвергся обстрелам пять раз. Под удар попали пять районов города. Соседняя со столицей ДНР Макеевка также подверглась обстрелу.Зафиксированы два обстрела Ясиноватой и по одному обстрелу Горловки и Яковлевки.За 54 минуты украинские войска выпустили по городам республики 55 снарядов и ракет. Применялась артиллерия калибром 122, 152, 155 миллиметров и РСЗО "Град".Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 14.42 мск зафиксировало более 40 обстрелов города с применением артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805356611.html
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805323516.html
донецк (днр)
макеевка
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802529939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b01d152fda3a33a17837cbe2066f46d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), макеевка, ясиноватая, сцкк
16:26 27.07.2022
 
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестным городам более 50 снарядов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ центра Донецка
Последствия обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Яковлевке и Горловке 55 снарядов и ракет, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство зафиксировало множественные обстрелы Донецка и окрестных городов республики с 15.01 до 15.55 мск. Донецк подвергся обстрелам пять раз. Под удар попали пять районов города. Соседняя со столицей ДНР Макеевка также подверглась обстрелу.
Последствия обстрела в Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Зафиксированы два обстрела Ясиноватой и по одному обстрелу Горловки и Яковлевки.
За 54 минуты украинские войска выпустили по городам республики 55 снарядов и ракет. Применялась артиллерия калибром 122, 152, 155 миллиметров и РСЗО "Град".
Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 14.42 мск зафиксировало более 40 обстрелов города с применением артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
Украинские военные снова обстреляли Кировский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаЯсиноватаяСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала