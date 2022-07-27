https://ria.ru/20220727/donbass-1805371416.html
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов - РИА Новости, 27.07.2022
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Яковлевке и Горловке 55 снарядов и ракет, заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:26
2022-07-27T16:26
2022-07-27T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Яковлевке и Горловке 55 снарядов и ракет, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство зафиксировало множественные обстрелы Донецка и окрестных городов республики с 15.01 до 15.55 мск. Донецк подвергся обстрелам пять раз. Под удар попали пять районов города. Соседняя со столицей ДНР Макеевка также подверглась обстрелу.Зафиксированы два обстрела Ясиноватой и по одному обстрелу Горловки и Яковлевки.За 54 минуты украинские войска выпустили по городам республики 55 снарядов и ракет. Применялась артиллерия калибром 122, 152, 155 миллиметров и РСЗО "Град".Украинские войска с утра среды ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 14.42 мск зафиксировало более 40 обстрелов города с применением артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО.
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805356611.html
https://ria.ru/20220727/obstrel-1805323516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, ясиноватая, сцкк
ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 50 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестным городам более 50 снарядов