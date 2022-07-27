Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, в том числе из РСЗО
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, в том числе из РСЗО
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и дважды Донецк, выпустив четыре ракеты из реактивной системы залпового огня и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО; 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду несколько раз обстреляли Донецк, в том числе из реактивной системы залпового огня "Град".