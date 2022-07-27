https://ria.ru/20220727/donbass-1805237837.html
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе
Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:25
2022-07-27T09:25
2022-07-27T09:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
вячеслав володин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_d34666422a9d85da4141e12e84332e23.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сегодня День памяти детей – жертв военных преступлений киевского режима. Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - заявил он журналистам.Володин добавил, что геноцид на Украине продолжается девятый год, в то время как на защиту детей Донбасса на Западе никто не встал и не осудил преступления "украинских нацистов"."В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал "Аллея ангелов". Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить", - сказал он.11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804981144.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_20a1982468effb08a94e07a6c31b0327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, донбасс
09:25 27.07.2022 (обновлено: 09:45 27.07.2022)
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе
Спикер Госдумы Володин: депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе