https://ria.ru/20220727/donbass-1805237837.html

В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе

В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022

В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:25

2022-07-27T09:25

2022-07-27T09:45

специальная военная операция на украине

общество

россия

вячеслав володин

донбасс

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сегодня День памяти детей – жертв военных преступлений киевского режима. Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - заявил он журналистам.Володин добавил, что геноцид на Украине продолжается девятый год, в то время как на защиту детей Донбасса на Западе никто не встал и не осудил преступления "украинских нацистов"."В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал "Аллея ангелов". Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить", - сказал он.11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804981144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, донбасс