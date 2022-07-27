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В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donbass-1805237837.html
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2022
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе
Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:25
2022-07-27T09:45
специальная военная операция на украине
общество
россия
вячеслав володин
донбасс
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сегодня День памяти детей – жертв военных преступлений киевского режима. Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - заявил он журналистам.Володин добавил, что геноцид на Украине продолжается девятый год, в то время как на защиту детей Донбасса на Западе никто не встал и не осудил преступления "украинских нацистов"."В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал "Аллея ангелов". Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить", - сказал он.11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804981144.html
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общество, россия, вячеслав володин, донбасс
09:25 27.07.2022 (обновлено: 09:45 27.07.2022)
 
В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе

Спикер Госдумы Володин: депутаты предложили установить День памяти погибших в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Сегодня День памяти детей – жертв военных преступлений киевского режима. Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - заявил он журналистам.
Володин добавил, что геноцид на Украине продолжается девятый год, в то время как на защиту детей Донбасса на Западе никто не встал и не осудил преступления "украинских нацистов".
"В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал "Аллея ангелов". Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить", - сказал он.
11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.
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