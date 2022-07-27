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Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:19
2022-07-27T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 332 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что за сутки поступили сведения о ранении "трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Александровке, из них один с ранее освобожденной территории – с Новолуганского".
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украина
куйбышевский район
донецк (днр)
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в мире, украина, куйбышевский район, донецк (днр)
09:19 27.07.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз

В ДНР заявили о 45 обстрелах со стороны ВСУ за сутки, ранения получили трое мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 332 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что за сутки поступили сведения о ранении "трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Александровке, из них один с ранее освобожденной территории – с Новолуганского".
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКуйбышевский районДонецк (ДНР)
 
 
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