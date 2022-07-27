https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:19

2022-07-27T09:19

2022-07-27T09:19

специальная военная операция на украине

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куйбышевский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 332 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что за сутки поступили сведения о ранении "трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Александровке, из них один с ранее освобожденной территории – с Новолуганского".

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805231396.html

украина

куйбышевский район

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, украина, куйбышевский район, донецк (днр)