https://ria.ru/20220727/donbass-1805237163.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:19
2022-07-27T09:19
2022-07-27T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз, выпустив 332 боеприпаса, три мирных жителя получили ранения, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 332 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что за сутки поступили сведения о ранении "трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Александровке, из них один с ранее освобожденной территории – с Новолуганского".
https://ria.ru/20220727/donetsk-1805231396.html
украина
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, куйбышевский район, донецк (днр)
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 45 раз
В ДНР заявили о 45 обстрелах со стороны ВСУ за сутки, ранения получили трое мирных жителей