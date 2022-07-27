Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию

"Главное – настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне – лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это!" – призналась артистка.