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Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию - РИА Новости, 27.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220727/dolina-1805398237.html
Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию
Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию - РИА Новости, 27.07.2022
Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию
Лариса Долина удивила Сеть неожиданной фотосессией: 66-летняя певица примерила леопардовый комбинезон, поверх которого был надет белый корсет. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:21
2022-07-27T18:21
шоубиз
знаменитости
лариса долина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лариса Долина удивила Сеть неожиданной фотосессией: 66-летняя певица примерила леопардовый комбинезон, поверх которого был надет белый корсет.В комментариях оценили смелость образа.Некоторые пользователи считают, что наряды Долиной не всегда соответствуют возрасту. В свою очередь, певица заявляет, что в ее года "еще можно любить и жить полной жизнью".
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знаменитости, лариса долина, шоу-бизнес
18:21 27.07.2022
 
Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию

Лариса Долина показала дерзкую фотосессию в леопардовом комбинезоне

© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лариса Долина удивила Сеть неожиданной фотосессией: 66-летняя певица примерила леопардовый комбинезон, поверх которого был надет белый корсет.

"Главное – настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне – лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это!" – призналась артистка.

© Лариса Долина/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
© Лариса Долина/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
В комментариях оценили смелость образа.

"Фотосессия просто best", "Слов нет!", "Зачетная", "Сильная, роскошная женщина", – написали подписчики.

Некоторые пользователи считают, что наряды Долиной не всегда соответствуют возрасту. В свою очередь, певица заявляет, что в ее года "еще можно любить и жить полной жизнью".
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