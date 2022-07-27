Дерзкий леопард: Долина показала неожиданную фотосессию
Лариса Долина показала дерзкую фотосессию в леопардовом комбинезоне
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Лариса Долина удивила Сеть неожиданной фотосессией: 66-летняя певица примерила леопардовый комбинезон, поверх которого был надет белый корсет.
"Главное – настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне – лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это!" – призналась артистка.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Ларисы Долиной
В комментариях оценили смелость образа.
"Фотосессия просто best", "Слов нет!", "Зачетная", "Сильная, роскошная женщина", – написали подписчики.
Некоторые пользователи считают, что наряды Долиной не всегда соответствуют возрасту. В свою очередь, певица заявляет, что в ее года "еще можно любить и жить полной жизнью".