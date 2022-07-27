https://ria.ru/20220727/dnr-1805431640.html
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики - РИА Новости, 27.07.2022
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:40
2022-07-27T19:40
2022-07-27T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло шесть защитников Донецкой Народной Республики и четырнадцать получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шестерых защитников республики, 14 раненых