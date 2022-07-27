Рейтинг@Mail.ru
Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html
Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета
Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета - РИА Новости, 27.07.2022
Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета
Оренбургская область показывает положительную динамику по всем параметрам областного бюджета, сегодня госдолг региона составляет 17,5 миллиардов рублей – почти... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:52
2022-07-27T13:52
оренбургская область
оренбургская область
экономика
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947659_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_dede4aebc3e3c282a0773acedff9470f.jpg
ОРЕНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Оренбургская область показывает положительную динамику по всем параметрам областного бюджета, сегодня госдолг региона составляет 17,5 миллиардов рублей – почти на 20% меньше, чем в июле прошлого года, цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Дениса Паслера во время обсуждения итогов исполнения регбюджета за первое полугодие текущего года на заседании правительства области."В целом видим положительную динамику по всем параметрам областного бюджета. Регион продолжает вести взвешенную долговую политику, что позволяет поэтапно сокращать государственный долг. Сейчас госдолг региона составляет 17,5 миллиарда рублей – почти на 20% меньше, чем в июле 2021 года. Растут зарплаты бюджетников и прибыль организаций. Нужно сохранить взятый темп", – подчеркнул Паслер.Пресс-служба сообщает, что за первое полугодие в регионе достигнут профицит регионального бюджета в сумме 8,3 миллиарда рублей. Долговая нагрузка находится в экономически безопасном положении и составляет 21,1%.За первое полугодие бюджет Оренбургской области по доходам исполнен почти на 57%. Основную долю в его структуре составили налоговые и неналоговые поступления – 50,08 миллиарда рублей. Отмечается рост налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций.Среди особенностей исполнения бюджета также отмечен рост на 50% в поступлений налогов на профессиональный доход. Это связано с увеличением количества самозанятых оренбуржцев. По итогам прошлого года в регионе были зарегистрированы самозанятыми 31,6 тысячи человек, сейчас их около 47 тысяч.Кроме того, сложился тренд на увеличение поступлений из федерального бюджета. Так, за первое полугодие в областной бюджет поступило 16,3 миллиарда федеральных средств, что почти на 2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается положительная динамика по поступлениям из федерального бюджета по дотациям и субсидиям.Исполнение областного бюджета по расходам сложилось на уровне 43%, что составило 59,1 миллиарда рублей. Из областного в местные бюджеты направлено более 19,8 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов.
https://ria.ru/20220722/kreditovanie-1804227260.html
https://ria.ru/20220725/tsifrovizatsiya-1804790331.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947659_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_36bc212b52cabf3ed9d2a852c6e9e0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, экономика, денис паслер
13:52 27.07.2022
 

Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Оренбургская область показывает положительную динамику по всем параметрам областного бюджета, сегодня госдолг региона составляет 17,5 миллиардов рублей – почти на 20% меньше, чем в июле прошлого года, цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Дениса Паслера во время обсуждения итогов исполнения регбюджета за первое полугодие текущего года на заседании правительства области.
"В целом видим положительную динамику по всем параметрам областного бюджета. Регион продолжает вести взвешенную долговую политику, что позволяет поэтапно сокращать государственный долг. Сейчас госдолг региона составляет 17,5 миллиарда рублей – почти на 20% меньше, чем в июле 2021 года. Растут зарплаты бюджетников и прибыль организаций. Нужно сохранить взятый темп", – подчеркнул Паслер.
Пресс-служба сообщает, что за первое полугодие в регионе достигнут профицит регионального бюджета в сумме 8,3 миллиарда рублей. Долговая нагрузка находится в экономически безопасном положении и составляет 21,1%.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:41Оренбургская область
Объем кредитования в Оренбургской области составляет порядка 18 млрд рублей
За первое полугодие бюджет Оренбургской области по доходам исполнен почти на 57%. Основную долю в его структуре составили налоговые и неналоговые поступления – 50,08 миллиарда рублей. Отмечается рост налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций.
Среди особенностей исполнения бюджета также отмечен рост на 50% в поступлений налогов на профессиональный доход. Это связано с увеличением количества самозанятых оренбуржцев. По итогам прошлого года в регионе были зарегистрированы самозанятыми 31,6 тысячи человек, сейчас их около 47 тысяч.
Кроме того, сложился тренд на увеличение поступлений из федерального бюджета. Так, за первое полугодие в областной бюджет поступило 16,3 миллиарда федеральных средств, что почти на 2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается положительная динамика по поступлениям из федерального бюджета по дотациям и субсидиям.
Исполнение областного бюджета по расходам сложилось на уровне 43%, что составило 59,1 миллиарда рублей. Из областного в местные бюджеты направлено более 19,8 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:44Оренбургская область
Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования
 
Оренбургская областьОренбургская областьЭкономикаДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала