https://ria.ru/20220727/byudzhet-1805322776.html

Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета

Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета - РИА Новости, 27.07.2022

Паслер: Оренбуржье показывает положительную динамику параметров бюджета

Оренбургская область показывает положительную динамику по всем параметрам областного бюджета, сегодня госдолг региона составляет 17,5 миллиардов рублей – почти... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:52

2022-07-27T13:52

2022-07-27T13:52

оренбургская область

оренбургская область

экономика

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Оренбургская область показывает положительную динамику по всем параметрам областного бюджета, сегодня госдолг региона составляет 17,5 миллиардов рублей – почти на 20% меньше, чем в июле прошлого года, цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Дениса Паслера во время обсуждения итогов исполнения регбюджета за первое полугодие текущего года на заседании правительства области."В целом видим положительную динамику по всем параметрам областного бюджета. Регион продолжает вести взвешенную долговую политику, что позволяет поэтапно сокращать государственный долг. Сейчас госдолг региона составляет 17,5 миллиарда рублей – почти на 20% меньше, чем в июле 2021 года. Растут зарплаты бюджетников и прибыль организаций. Нужно сохранить взятый темп", – подчеркнул Паслер.Пресс-служба сообщает, что за первое полугодие в регионе достигнут профицит регионального бюджета в сумме 8,3 миллиарда рублей. Долговая нагрузка находится в экономически безопасном положении и составляет 21,1%.За первое полугодие бюджет Оренбургской области по доходам исполнен почти на 57%. Основную долю в его структуре составили налоговые и неналоговые поступления – 50,08 миллиарда рублей. Отмечается рост налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций.Среди особенностей исполнения бюджета также отмечен рост на 50% в поступлений налогов на профессиональный доход. Это связано с увеличением количества самозанятых оренбуржцев. По итогам прошлого года в регионе были зарегистрированы самозанятыми 31,6 тысячи человек, сейчас их около 47 тысяч.Кроме того, сложился тренд на увеличение поступлений из федерального бюджета. Так, за первое полугодие в областной бюджет поступило 16,3 миллиарда федеральных средств, что почти на 2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается положительная динамика по поступлениям из федерального бюджета по дотациям и субсидиям.Исполнение областного бюджета по расходам сложилось на уровне 43%, что составило 59,1 миллиарда рублей. Из областного в местные бюджеты направлено более 19,8 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов.

https://ria.ru/20220722/kreditovanie-1804227260.html

https://ria.ru/20220725/tsifrovizatsiya-1804790331.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, экономика, денис паслер