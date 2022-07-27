https://ria.ru/20220727/borrel-1805314924.html

Захарова прокомментировала слова Борреля о большей популярности Лаврова

Захарова прокомментировала слова Борреля о большей популярности Лаврова - РИА Новости, 27.07.2022

Захарова прокомментировала слова Борреля о большей популярности Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:32

2022-07-27T13:32

2022-07-27T13:32

в мире

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

жозеп боррель

мария захарова

африка

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он."Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их - тем более", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция "слушать врага". В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет". Боррель отметил, что едет в Африку, "чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает". Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".

https://ria.ru/20220726/afrika-1805146351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жозеп боррель, мария захарова, африка