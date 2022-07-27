Захарова прокомментировала слова Борреля о большей популярности Лаврова
Захарова заявила Боррелю, что слушать глупости небезопасно, а цитировать их — тем более
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он.
"Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их - тем более", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель заявил, что в западной прессе появилась тенденция "слушать врага". В интервью радиостанции Cadena SER он посетовал, что "Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, ...и вся западная пресса это повторяет". Боррель отметил, что едет в Африку, "чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает". Он также призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".